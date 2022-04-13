С первого дня россияне заблокировали все выезды из Мариуполя для мирных жителей, – мэр

Россияне с первых дней сделали все, чтобы мариупольцы не могли уехать из города. Все люди, которые смогли уехать, сделали это на собственном транспорте в середине марта, когда мир начал давить на Россию.

Оборона Мариуполя

Об этом рассказал городской глава Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, ситуация есть, была и остается сложной, но ключевой момент – что город остается украинским.

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Наши защитники сегодня борются и защищают не только Мариуполь, но и наше будущее и государство Украина. К сожалению, это очень тяжело, потому что вражеские силы в несколько раз превышают количество защитников. Очень тяжело держаться и когда ребята говорят, что мы из стали, но и она имеет свою предельную крепость,

– рассказал Бойченко.

Гуманитарная ситуация

Мэр отметил, что в городе сложная гуманитарная ситуация, созданная коллаборантами из мариупольской фракции ОПЗЖ вместе с Россией. По его словам, именно эти политики корректировали огонь, уничтоживший все инфраструктуру города. Город остался без воды, электроэнергии и связи, к этому добавилась еще и российская пропаганда, которую использовали, когда у местных жителей не было никакой другой информации.

Эвакуация из Мариуполя

Бойченко подчеркнул, что эвакуация началась с первых дней марта, но вражеские силы не имели целью выпускать ни одного мариупольца из города. Они проводили огонь по локациям, где собирали людей и уничтожили все автобусы, которыми должны были вывозить людей.

К сожалению, эвакуация так и не состоялась, потому что у врага не было такой цели. В это время наши жители на частном транспорте хотели выезжать из города, и ВСУ их выпускали, но когда они доезжали до первого блок-поста оккупантов и те говорили, что нет команды кого-то выпускать и возвращали их обратно. И российская пропаганда продвигала нарративы, что их бросили и оставили,

– сообщил мэр Мариуполя.

По его словам, только с 13 марта, когда внимание всего мира было приковано к Мариуполю, произошла эвакуация частным транспортом, на 13 марта 150 тысячам людей удалось выехать из города. Но примерно 120 тысяч мариупольцев еще ждут эвакуации. Вокруг города также люди нуждаются в выезде – их около 60 тысяч.

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