На первом этапе дискредитируется реформа, – Фурса о проведении конкурса в БЭБ

18 августа 2021 , 22:38
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Источник:

24 канал

Возможность того, что конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности проведут заново мала. Причиной этого может быть то, что есть вероятность назначения "удобного человека" для власти.

Об этом в эфире 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что конкурс, и именно БЭБ – дискредитированы.

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Реформа БЭБ очень важна, потому что самой большой проблемой украинского бизнеса, по словам Фурсы, является отсутствие верховенства права. Для того чтобы это побороть, и создают БЭБ, которое должно забрать полномочия у всех силовых органов, что приходят к бизнесу.

Что должно отличать БЭБ? Это доверие, в первую очередь, со стороны общества и бизнеса. Второе – другие ценности. Не ценности налоговой. Там должны быть другие люди. То, что видим сейчас, на первом этапе – это сразу дискредитирует целую реформу, фактически разрушает ее этим первым шагом,
сказал Фурса.

Банкир отметил, что также есть риски получить контролируемого руководителя Совета общественного контроля при БЭБ. Это может произойти из-за того, что его будет назначать сам глава Бюро.

Условия для назначения руководителя БЭБ

По мнению Фурсы, руководителем Бюро должен быть человек не из силовых органов Украины. Она должна иметь специальность экономиста и доверие.

"Здесь не должно быть борьбы за фамилии вообще. Это должен быть человек с доверием и правильными ценностями. Или это будет выходец из большой аудиторской четверки, потому что у них есть спецподразделения, которые борются с финансовой преступностью, или это будет какая-то другая кандидатура", – объясняет банкир.

Кстати. На должность руководителя БЭБ есть 3 кандидата. Это Вадим Мельник, Василий Горбаль и Аттила Ковчи.

Сергей Фурса о ситуации с БЭБ: смотрите видео

Что будет делать Бюро экономической безопасности?

Вновь созданный орган будет бороться с экономическими преступлениями крупного масштаба. Деятельность БЭБ не будет касаться частных предпринимателей. Бюро будет следить за деятельностью бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушения закона в обращении средств структур бизнеса и государства.
Автор: Марія Масюк