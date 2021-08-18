На первом этапе дискредитируется реформа, – Фурса о проведении конкурса в БЭБ

Возможность того, что конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности проведут заново мала. Причиной этого может быть то, что есть вероятность назначения "удобного человека" для власти.

Об этом в эфире 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что конкурс, и именно БЭБ – дискредитированы.

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Реформа БЭБ очень важна, потому что самой большой проблемой украинского бизнеса, по словам Фурсы, является отсутствие верховенства права. Для того чтобы это побороть, и создают БЭБ, которое должно забрать полномочия у всех силовых органов, что приходят к бизнесу.

Что должно отличать БЭБ? Это доверие, в первую очередь, со стороны общества и бизнеса. Второе – другие ценности. Не ценности налоговой. Там должны быть другие люди. То, что видим сейчас, на первом этапе – это сразу дискредитирует целую реформу, фактически разрушает ее этим первым шагом,

– сказал Фурса.

Банкир отметил, что также есть риски получить контролируемого руководителя Совета общественного контроля при БЭБ. Это может произойти из-за того, что его будет назначать сам глава Бюро.

Условия для назначения руководителя БЭБ

По мнению Фурсы, руководителем Бюро должен быть человек не из силовых органов Украины. Она должна иметь специальность экономиста и доверие.

"Здесь не должно быть борьбы за фамилии вообще. Это должен быть человек с доверием и правильными ценностями. Или это будет выходец из большой аудиторской четверки, потому что у них есть спецподразделения, которые борются с финансовой преступностью, или это будет какая-то другая кандидатура", – объясняет банкир.

На должность руководителя БЭБ есть 3 кандидата. Это Вадим Мельник, Василий Горбаль и Аттила Ковчи.

Сергей Фурса о ситуации с БЭБ: смотрите видео