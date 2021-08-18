Про це в ефірі 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зазначив, що конкурс, і саме БЕБ – дискредитовані.

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Реформа БЕБ дуже важлива, тому що найбільшою проблемою українського бізнесу, за словами Фурси, є відсутність верховенства права. Для того, щоб це побороти, і створюють БЕБ, яке має забрати повноваження у всіх силових органів, що приходять до бізнесу.

Що має відрізняти БЕБ? Це довіра, в першу чергу, з боку суспільства й бізнесу. Друге – інші цінності. Не цінності податкової. Там мають бути інші люди. Те, що бачимо зараз, на першому етапі – це відразу дискредитує цілу реформу, фактично руйнує її цим першим кроком,

– сказав Фурса.

Банкір зазначив, що також є ризики отримати контрольованого керівника Ради громадського контролю при БЕБ. Це може статися через те, що його призначатиме сам очільник Бюро.

Умови для призначення керівника БЕБ

На думку Фурси, керівником Бюро має бути людина не з силових органів України. Вона повинна мати фах економіста та довіру.

"Тут не має бути боротьби за прізвища взагалі. Це має бути людина з довірою і правильними цінностями. Чи це буде виходець з великої аудиторської четвірки, бо у них є спецпідрозділи, які борються з фінансовою злочинністю, чи це буде якась інша кандидатура", – пояснює банкір.

До речі. На посаду керівника БЕБ є 3 кандидати. Це Вадим Мельник, Василь Горбаль та Аттіла Ковчі.

Сергій Фурса про ситуацію з БЕБ: дивіться відео