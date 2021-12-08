В Первомайске разгромили памятник Героям Небесной Сотни

8 декабря 2021 , 14:59
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Источник:

Национальная полиция

В Первомайске Николаевской области вандалы осквернили мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО. Инцидент произошел в центре города возле остановки общественного транспорта.

Злоумышленники испортили мемориал надписями. Об этом сообщил полицейским начальник управления ЖКХ города.

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Виновных ищут

В полиции расследуют дело по статье о хулиганстве и разыскивают виновников. Преступникам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.


Вандалы оставили надписи на монументе, их разыскивает полиция / Фото Нацполиция

Правоохранители также просят людей, которые имеют информацию об инциденте, или знают тех, кто к нему причастен, обратиться в Первомайский районный отдел полиции. Можно позвонить по телефонам (093) 877-0974, (068)314-29-49, 102.

Где еще ломали памятники героям

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Автор: Олег Терещенко