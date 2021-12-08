В Первомайске разгромили памятник Героям Небесной Сотни

В Первомайске Николаевской области вандалы осквернили мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО. Инцидент произошел в центре города возле остановки общественного транспорта.

Злоумышленники испортили мемориал надписями. Об этом сообщил полицейским начальник управления ЖКХ города.

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Виновных ищут

В полиции расследуют дело по статье о хулиганстве и разыскивают виновников. Преступникам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.



Вандалы оставили надписи на монументе, их разыскивает полиция / Фото Нацполиция

Где еще ломали памятники героям

Ночью 17 ноября в Киеве на Воздухофлотском проспекте неизвестные намеренно повредили памятник погибшим украинским разведчикам в сквере Максима Шаповала. Как советовали местные, чтобы предотвратить вандализм, нужно установить забор и видеокамеры.

2 ноября в городе Дергачи на Харьковщине неизвестные повредили памятник погибшим во Второй мировой войне. Злоумышленники разрушили несколько плит и отбили часть постамента.

В Металлургическом районе Кривого Рога 14 сентября украли несколько гильз с памятника погибшим в Иловайской трагедии. Раньше в эти сосуды клали цветы. Такое же случилось там 4 августа.

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Правоохранители также просят людей, которые имеют информацию об инциденте, или знают тех, кто к нему причастен, обратиться в Первомайский районный отдел полиции. Можно позвонить по телефонам