В первую линию "мясорубки" Северодонецка бросают мобилизованных из Донбасса, – правозащитник

Россия продолжает насильственно мобилизовать мужчин с временно захваченных территорий Донеччины и Луганщины. Их бросают в кровавые бои за Северодонецк.

Об этом 24 каналу рассказал основатель правозащитной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лысянский . По его словам, мобилизованные из Донбасса ставят в первую линию "мясорубки".

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Они не хотят умирать, понимают "мясорубку" - Лисянский

Все чаще раздается информация, что на оккупированной части Донбасса и Луганщины появляются протестные настроения среди потенциальных мобилизованных. Все из-за очень больших потерь, констатировал правозащитник. Мобилизованные же массово отправляют "освобождать" Северодонецк.

Есть приказ помочь военным контингентам для захвата Северодонецка. Они отказываются уходить, потому что говорят, что это не наша территория, а фактически они просто не хотят умирать. Понимают, что там мясорубка,

– отметил Лисянский.

Он добавил, что российские войска являются так называемым "иностранным отрядом" для принудительно мобилизованных в первом и втором армейских корпусах, которые создала сама Россия. В целом же ситуация для оккупантов не слишком позитивна.

Павел Лисянский Правозащитник Конечно, большие потери. Большое количество "300-х". Не хватает крови. Они же сейчас принудительно людей из предприятий и учреждений заставляют сдавать кровь, потому что много раненых крови не хватает.

Лисянский объяснил, что Россия бережет своих военных и пускает вперед именно принудительно мобилизованные и общемобилизованные так называемые "армейские корпуса". Затем же на фронте идут регулярные силы России как "иноземный отряд".

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Из-за массовой мобилизации могут появиться протестные движения, считает правозащитник. Однако любой протест нужно придерживать. В нашем случае хотя бы информационно.

"Мы должны рассказывать об этом. Говорить, как именно совершить протест и какие могут быть формы протеста. Если этого не делать, то он затухнет. Его задавят", – предположил он.

Что еще известно о мобилизованных из Донбасса: коротко

Оккупанты испытывают значительную нехватку живой силы в войне против Украины. Следовательно, "мобилизуют" на войну всех, кого могут, на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.

Россияне не гнушаются забирать в свое войско из оккупированного Донбасса даже тех, кто по их "правилам" имел формальные причины избежать призыва – студентов. Матери устроили массовый бунт и захватчики были вынуждены отпустить "мобилизованных".

В свою очередь жены насильственно мобилизованных блокируют воинскую часть . Так они хотят добиться, чтобы российское оккупационное командование наконец-то отпустило домой их мужчин.

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