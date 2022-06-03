"Первую машину с гумпомощью отправили 24 февраля": история волонтерства львовского Пласта

За три месяца войны волонтерский штаб Пласта во Львове собрал для наших защитников почти 9 миллионов гривен. Пластуны сотрудничают с международными партнерами – чтобы приложить максимально усилия для победы.

За сто дней львовские пластуны передали грузы для 129 военных объединений. Речь идет о труднодоступном медицинском оборудовании и лекарствах, а также тоннах пищевых боксов для граждан.

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Волонтеры из Пласта сотрудничают с 23 странами

Волонтеры из Пласта сотрудничают с 23 странами, чтобы иметь возможность доставлять в "горячие точки" самое необходимое. Члены организации принимали активное участие в Революции Достоинства, а с началом боевых действий на Донбассе отправлялись на фронт, а также собирали помощь.

Мы понимали, что наступление России может усиливаться и к этому нужно готовиться, поэтому организация начала проводить больше военно-патриотических мероприятий, чтобы воспитывать молодежь, которая способна защитить себя и страну. Это дало результат: фактически с 2014 года количество львовских пластунов увеличилось почти вдвое,

– рассказал глава Львовской ячейки Пласта Ярослав Булишин.

Еще до вторжения в Пласте разработали инструкции на случай полномасштабной войны. Более того, члены организации общались с властью, чтобы понимать, чем могут быть полезны.

Первой реакцией на войну было неприятие

В 4:47 меня разбудил мой товарищ со словами: "Вставай, война началась!". Сначала был ступор. Хоть я и морально готовился к вторжению, но первая реакция все равно была неприятие. Потом я позвонил родным, успокоился и начал собирать команду,

– вспомнил Булишин.

Уже в 12:00 в офисе собралось более сотни людей, которые были готовы работать. Быстро создали базу из контактов и работа стартовала. Начали со сбора провизии и публикации в соцсетях того, что нужно военным.

Пластуны пытались заниматься всем

Уже в обед 24 февраля первая машина с помощью двинулась на Восток.

Львовские пластуны пытались "прикрыть" все направления работы. Они и волонтерили на вокзале, и в колл-центре, собирали вещи, помогали с продуктами. Сейчас работает отдельная команда, которая взаимодействует с иностранными партнерами.

Активно создают и энергетические батончики, участие в этом принимают внутренние переселенцы. На сегодня на фронт поехали уже более 20 тысяч таких батончиков. Расфасовали уже и 13 тысяч продуктовых наборов.

Отдельно занимаемся военным направлением: формируем качественные правильные аптечки, ищем перчатки, наушники, тактические очки, обувь. Удалось привезти дрон и наборы военной формы, которой сейчас в Европе нигде нет,

– рассказывает Ярослав Булишин.

Хотя часть украинцев уже устали от войны, пластуны не останавливаются. Говорят, что не будут опускать руки до победы, которая непременно наступит.

Смотрите фото, как работают волонтеры из Пласта / Фото Романа Балука:

Смотрите в видео: какими были эти 100 дней войны