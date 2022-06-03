За сто днів львівські пластуни передали вантажі для 129 військових об’єднань. Мовиться про важкодоступне медичне обладнання та ліки, а також тонни харчових боксів для громадян.

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Волонтери з Пласту співпрацюють з 23 країнами

Волонтери з Пласту співпрацюють з 23 країнами, аби мати можливість доправляти в "гарячі точки" найнеобхідніше. Члени організації брали активну участь в Революції Гідності, а з початком бойових дій на Донбасі вирушали на фронт, а також збирали допомогу.

Ми розуміли, що наступ Росії може підсилюватись і до цього потрібно готуватись, тому організація почала проводити більше військово-патріотичних заходів, щоб виховувати молодь, яка спроможна захистити себе й країну. Це дало результат: фактично з 2014 року кількість львівських пластунів збільшилась майже вдвічі,

– розповів голова Львівського осередку Пласту Ярослав Булишин.

Ще до вторгнення у Пласті розробили інструкції на випадок повномасштабної війни. Ба більше члени організації спілкувались з владою, аби розуміти, чим можуть бути корисні.

Першою реакцією на війну було несприйняття

О 4:47 мене розбудив мій товариш зі словами: "Вставай, війна почалась!". Спочатку був ступор. Хоч я й морально готувався до вторгнення, але перша реакція все одно була несприйняття. Потім я подзвонив рідним, заспокоївся і почав збирати команду,

– згадав Булишин.

Вже о 12:00 в офісі зібралось більше ніж сотня людей, які були готові працювати. Швидко створили базу з контактів і робота стартувала. Почали зі збору провізії та публікації у соцмережах того, що потрібно військовим.

Важливо! Вже в обід 24 лютого перша машина з допомогою рушила на Схід.

Пластуни намагались займатись всім

Львівські пластуни намагались "прикрити" усі напрямки роботи. Вони і волонтерили на вокзалі, і в колцентрі, збирали речі, допомагали з харчами. Зараз працює окрема команда, яка взаємодіє з іноземними партнерами.



Активно створюють і енергетичні батончики, участь у цьому беруть внутрішні переселенці. На сьогодні на фронт поїхали вже понад 20 тисяч таких батончиків. Сфасували вже і 13 тисяч продуктових наборів.

Окремо займаємось військовим напрямком: формуємо якісні правильні аптечки, шукаємо рукавиці, навушники, тактичні окуляри, взуття. Вдалося привезти дрон та набори військової форми, якої зараз в Європі ніде немає,

– розповідає Ярослав Булишин.

Хоча частина українців вже втомились від війни, пластуни не зупиняються. Кажуть, що не покладатимуть рук до перемоги, яка неодмінно настане.

Дивіться на фото, як працюють волонтери з Пласту / Фото Романа Балука:

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