В Первую мировую россияне-мародеры удивлялись нижнему белью и зубной щетке: иллюстрация

Прошло больше столетия, а россияне-мародеры не изменились. Что тогда, что сейчас они удивляются находкам, которые обнаруживаются в оккупированных помещениях.

Отлично иллюстрирует российских захватчиков рисунок из венского издания "Die Muskete", нарисованный еще в 1915 году. Он показывает, как оккупанты удивлялись награбленному.

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Внуки от дедов не очень отличаются

На иллюстрации можно увидеть, как россияне-мародеры еще больше ста лет назад удивлялись награбленному. Ничего не изменилось и теперь. В телефонных разговорах, перехваченных сотрудниками СБУ, захватчики поражаются богатству украинцев.

Их "деды" всегда так воевали, поэтому удивляться тому, что сейчас творят "освободители" на оккупированных территориях Украины, не стоит. Деградированные ублюдки иначе "воевать" не умеют,

– пишет Центр стратегических коммуникаций ВСУ.



Иллюстрация показывает россиян-мародеров лучше всего / Die Muskete

Просто если раньше оккупанты хвастались нижним бельем, зубными щетками и горшками, то сейчас – мобильными телефонами, стиральными машинками и миксерами.

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