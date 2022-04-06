Відмінно ілюструє російських загарбників малюнок з віденського видання "Die Muskete", намальований ще у 1915 році. Він показує, як окупанти дивувалися награбованому.

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Внуки від дідів не надто відрізняються

На ілюстрації можна побачити, як росіяни-мародери ще понад сотню років тому дивувалися награбованому. Не змінилося нічого й тепер. У телефонних розмовах, перехоплених співробітниками СБУ, загарбники вражаються багатству українців.

Їхні "дєди" завжди так воювали, тому дивуватися тому, що зараз творять "освободітєлі" на окупованих територіях України не варто. Деградовані виродки інакше "воювати" не вміють,

– пише Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.



Ілюстрація показує росіян-мародерів якнайкраще / Die Muskete

Просто якщо раніше окупанти вихвалялися спідньою білизною, зубними щітками та горщиками, то зараз – мобільними телефонами, пральними машинками та міксерами.

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