Первые автобусы с эвакуированными из Донбасса прибыли в Россию

Первые автобусы с эвакуированными жителями оккупированных территорий Донбасса уже прибыли в Россию. СМИ государства-агрессора сообщают, что полиция сопровождает людей к местам размещения.

Российское телевидение уверяет, что обстановка в пункте пропуска в Ростовскую область – спокойная. Никакого ажиотажа со стороны оккупированных территорий нет.

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На территорию России въехали уже 80 автобусов

По данным МЧС России, границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из самопровозглашенных "республик" боевиков.

Теперь, пишут СМИ, эвакуация происходит и в городе Красный Луч, что на территории оккупированной Луганской области. Местных жителей собрали на автовокзале, у них проверяют документы и сажают в автобусы.

В Ростовскую область вылетели российские чиновники

В Ростовскую область вылетели временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Коротко об эвакуации местного населения из оккупированного Донбасса: