Лукашенко проверяет боеготовность: первые белорусские войска покинули места дислокации

Самопровозглашенный президент Беларуси решил начать проверку боеготовности своих войск. Для этого 38-я бригада уже покинула свой пункт дислокации.

Соответствующую информацию сообщила 13 декабря мониторинговая группа. По их данным, бригада двигается в направлении юго-востока от белорусского города Брест.

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Поступила информация о выдвижении из пункта постоянной дислокации подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (38-я отдельная десантно-штурмовая бригада, Брест). Сообщается о движении колонны военной техники бригады к юго-востоку от Бреста, по трассе Р17 до города Малорита, агрогородка Мокраны,

– говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, она состоит из:

не менее 25 бронетранспортеров БТР-80;

30 грузовиков МАЗ с личным складом и имуществом;

трех буксированных автомобилем МЗКТ "Волат" минометов 120 калибров 2Б23 "Нона-М1";

а также 2 топливозаправщиков;

командно-штабной машины Р-1;

2 машин связи;

не менее 5 машин пограничной службы Государственного пограничного комитета Белоруссии;

машин скорой помощи и 2 полевых кухонь.



Как двигаются вражеские войска / Карта "Беларускі Гаюн"

Информацию о движении 38-й бригады подтвердил и так называемый председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. Он заявил, что в Бресте будет передвигаться военная техника и личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

"Возможно временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", – заявил Рогачук.

По его данным, бригада за короткий срок имеет якобы:

выдвинуться в назначенные районы;

осуществить их инженерное оборудование;

организовать его охрану и оборону;

кроме того, навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

. Город Малорита расположен в Брестской области Беларуси, граничащей с Украиной. От него ближе к украинской границе минимум на 50 километров.

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