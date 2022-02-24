Журналист и общественный активист Трегубов обратился к украинцам. Он отметил, что враг скоро будет истощен.
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"Первый день вторжения – самый тяжелый. Он определяет, будет ли блицкриг. Удастся ли нападающему вывести из строя авиацию, инфраструктуру, противовоздушную оборону и прорваться наземными силами", – заявил Трегубов.
На следующей неделе будем в строю
По информации Трегубова, Россия сможет активно применять ракеты дальнего и среднего радиуса еще одни или двое суток. Однако Украина за это время выстроит четкую охрану и развернет мобилизацию.
То есть для нас сейчас самое важное – пережить дни до конца недели. В следующем, вся страна уже будет в строю,
– отметил журналист.
Трегубов написал, что россиянам что-нибудь удастся, а что-то нет. Однако Вооруженные силы наготове и дальше игра будет на равных.
Потери российских оккупантов
Украинские 18-летние бойцы подбили 4 российских танка возле Харькова. Солдаты не изучали всеобщее военное сражение. По военным меркам – это настоящий подвиг.
Также Объединенные силы сообщили, что уже уничтожили примерно 50 россиян. Украинские защитники сбили 6 российских самолетов, 2 вертолета, отбили нападение на Счастье и подбили 2 вражеских танка.
Текст публикации Виктора Трегубова
Слушайте сейчас внимательно.
Первый день вторжения – самый трудный. Он определяет, будет ли блицкриг. Удастся ли нападающему вывести из строя авиацию, инфраструктуру, противовоздушную оборону и прорваться наземными силами.
За сутку-две враг уже не сможет активно применять ракеты дальнего и среднего радиуса, а обороняющаяся сторона сможет выстроить оборону и развернуть мобилизацию.
То есть для нас сейчас самое важное – пережить дни до конца недели. В следующем вся страна уже будет в строю. К тому времени россиянам что-то удастся, что-то нет. ВСУ держат строй, а вы готовьтесь им помогать или становиться в их ряды. Дальше игра пойдет уже на относительно равных.