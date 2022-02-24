Журналіст та громадський активіст Трегубов звернувся до українців. Він зазначив, що ворог скоро буде виснаженим.

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"Перший день вторгнення – найважчий. Він визначає, чи буде бліцкриг. Чи вдасться нападнику вивести з ладу авіацію, інфраструктуру, протиповітряну оборону, та прорватися наземними силами", – заявив Трегубов.

Наступного тижня будемо в строю

За інформацією Трегубова, Росія зможе активно застосовувати ракети далекого та середнього радіуса ще одну або дві доби. Однак Україна за цей час вибудує чітку охорону та розгорне мобілізацію.

Себто для нас зараз найважливіше – пережити дні до кінця тижня. В наступному вся країна вже буде в строю,

– зазначив журналіст.

Трегубов написав, що росіянам щось вдасться, а щось ні. Проте Збройні сили напоготові й далі гра буде на рівних.

Втрати російських окупантів

Українські 18-річні бійці підбили 4 російські танки біля Харкова. Солдати не вивчали загальний військовий бій. За військовими мірками – це справжній подвиг.

Також Об'єднані сили повідомили що вже знищили приблизно 50 росіян. Українські захисники збили 6 російських літаків, 2 вертольоти, відбили напад на Щастя та підбили 2 ворожі танки.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Текст публікації Віктора Трегубова