"Боже, люди обгоревшие убегают": в России произошел масштабный взрыв на АЗС – страшные кадры

В российском Новосибирске днем 14 июня произошел взрыв на АЗС. Число пострадавших уже возросло до 22 человек.

Пламя поднялось высоко в небо

Пожарные уже ликвидировали пожар. Его площадь достигла 1,2 тысячи квадратных метров.

Актуально В России масштабные взрывы на АЗК: есть пострадавшие – жуткие видео

Местные жители распространили в сети видео с места происшествия. На жутких кадрах виден густой черный дым, который поднимается высоко в небо на весь район.

Жар чувствуется даже с трассы. Боже мой, люди обгоревшие убегают,

– сказала автор видео.

Смотрите видео с места взрыва на АЗС в России:

Момент взрыва на АЗС: видео

Взрыв был таким сильным, что цистерну весом в несколько тонн отбросило на 300 метров. Этот момент местные жители сняли на видео. За кадром слышно, как напуганная девушка плачет и причитает "Папа!".

Да что папа? Машины горят! Сергей, беги к своим машинам, бл*ть,

– воскликнул автор видео.

В России уже открыли уголовное дело по данному факту.

Цистерну отбросило на 300 метров: видео

Что известно о пострадавших

Сначала сообщали, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере 16 человек, однако теперь это число возросло до 22. Известно, что среди пострадавших есть ребенок и 2 спасателя. Пожарных с ожогами отвезли в больницу.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 8 человек.

Причина взрывов

По предварительным данным, возгорание произошло во время заправки автомобиля. После того раздалось не менее 5 взрывов.