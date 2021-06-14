Полум'я підійнялося високо в небо
Вогнеборці вже ліквідували пожежу. Її площа сягнула 1,2 тисячі метрів квадратних.
Актуально У Росії масштабні вибухи на АЗК: є постраждалі – моторошні відео
Місцеві мешканці поширили у мережі відео з місця події. На моторошних кадрах видно густий чорний дим, який підіймається високо в небо на весь район.
Жар відчувається навіть з траси. Боже мій, люди обгорілі тікають,
– сказала авторка відео.
Дивіться відео з місця вибуху на АЗС в Росії:
Момент вибуху на АЗС: відео
Вибух був таким сильним, що цистерну вагою у кілька тонн, відкинуло на 300 метрів. Цей момент місцеві мешканці зняли на відео. За кадром чути, як налякана дівчина плаче і голосить "Тату!".
Та що тато? Машини горять! Сергію, біжи до своїх машин, бл*ть,
– вигукнув автор відео.
У Росії вже відкрили кримінальну справу за цим фактом.
Цистерну відкинуло на 300 метрів: відео
Що відомо про постраждалих
Спершу повідомляли, що внаслідок вибуху постраждало щонайменше 16 людей, однак тепер кількість зросла до 22. Відомо, що серед потерпілих є дитина та 2 рятувальники. Вогнеборців з опіками відвезли у лікарню.
Наразі у важкому стані перебуває 8 людей.
Причина вибухів
За попередніми даними, загорання трапилося під час заправки автомобіля. Після того пролунало щонайменше 5 вибухів.