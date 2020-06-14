Президент Владимир Зеленский считает, что обязанности первой леди необходимо закрепить в законодательстве. Мы же решили вспомнить, как выглядели жены предыдущих президентов Украины и чем они занимались в жизни и будучи первыми леди.

Не только президент, но и фигура первой леди привлекает много внимания. Правила поведения, а также другие нормы и обязанности первой леди прописаны в протоколе. Чем запомнились первые леди Украины – читайте в материале 24 канала.

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Первые леди Украины: кто и как запомнился

Антонина Кравчук

Антонина Кравчук – кандидат экономических наук, преподаватель экономики в Киевском национальном университете имени Шевченко. Жена Леонида Кравчука после инаугурации не появлялась на официальных приемах, а также все мероприятия проходили без ее участия.

Антонина Кравчук за 5 лет каденции своего мужа дала лишь короткое интервью в программе, где гостем был президент.

У Леонида и Антонины Кравчуков один сын – Александр, двое внуков и правнучка.



Антонина Кравчук со своим мужем / Фото: wikipedia.org

Людмила Кучма

Вторая первая леди Украины – Людмила Кучма, по образованию инженерка-механик с 30-летним рабочим стажем.

В течение двух каденций Леонида Кучмы принимала активное участие во всех официальных мероприятиях. Протоколисты называли ее "кокетливой умницей." В 2003 году была на первом саммите первых леди стран Центральной и Восточной Европы под названием "Здоровье женщины. Рак молочных желез", который проходил в Хорватии. Также она активно занималась правами детей и паралимпийским движением, была специальным послом ЮНЕСКО и имеет 5 государственных наград.

У супругов одна дочь и трое внуков.



Людмила Кучма / Фото: focus.ua

Екатерина Ющенко

Американка, работала экономистом в конгрессе США, и ради Виктора Ющенко бросила все и переехала жить в Украине.

Ради Екатерины Виктор Ющенко развелся с предыдущей женой. Семья воспитывает троих детей.

Екатерина Ющенко – на официальных мероприятиях появилась в вышиванках. Она также обещала построить новую больницу для тяжелобольных детей. Для этого Екатерина создала благотворительный фонд, на который собрала почти 100 миллионов гривен и торжественно заложила капсулу – но на этом этапе строительство и замерло.



Екатерина Ющенко / Фото: gorozhanin.dp.ua

Людмила Янукович

Людмила Янукович по образованию инженер-строитель. Ждала своего мужа из тюрьмы. Ей запретили публично выступать еще до президентства, ведь ее считали позором для мужа и страны. Рядом с Виктором Януковичем появилась только один раз – на выборах.

После событий в 2014 году Виктор Янукович сбежал в Россию с любовницей, а с Людмилой развелся. Супружеская жизнь пары длилось 45 лет, в них было двое сыновей. В настоящее время Людмила Янукович проживает в оккупированном Крыму.



Людмила Янукович разведена с мужем / Фото: korrespondent.net

Марина Порошенко

Марина Порошенко – кандидат медицинских наук, врач-кардиолог. Марина и Петр в браке уже более 30 лет, и воспитывают четверых детей.

Украинцам она запомнилась своим демократическим и патриотическим гардеробом от украинских дизайнеров. Во время инаугурации Петра Порошенко она была одета в платье дизайнера Лилии Пустовит. Благотворительные проекты первой леди оказались скандальными. На негосударственный "Благотворительный фонд Порошенко" в бюджете заложили более миллиарда гривен.



Марина Порошенко / Фото: Liga.net

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Елена Зеленская

Елена Зеленская по образованию сценаристка, она также является автором 95 Квартала. Команда первой леди сосредоточилась на задачах относительно здоровья детей и равных возможностей для всех украинцев и культурной дипломатии.

В января 2020 года Владимир Зеленский включил свою жену в состав совета "Мыстецького арсенала".

По инициативе первой леди украинское правительство одобрило присоединение Украины к международному "Партнерству Биарриц" занимающемуся достижением равенства женщин и мужчин. Также Елена Зеленская акцентирует свое внимание на пособиях для пострадавших от насилия.

Президент и его супруга воспитывают двоих детей.

У первой леди страны обнаружили коронавирус, болезнь проходит у нее бессимптомно. Владимир Зеленский, а также дети уже прошли тестирование на коронавирус – у них болезнь не подтвердилась.