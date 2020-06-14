Президент Володимир Зеленський вважає, що обов’язки першої леді необхідно закріпити у законодавстві. Ми ж вирішили згадати, як виглядали дружини попередніх президентів України та чим вони займалися у житті й будучи першими леді.

Не тільки президент, а й постать першої леді привертає багато уваги. Правила поведінки, а також інші норми й обов'язки першої леді прописані в протоколі. Тож чим запам'ятались перші леді України – читайте в матеріалі 24 каналу .

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Перші леді України: хто та як запам'ятався

Антоніна Кравчук

Антоніна Кравчук – кандидатка економічних наук, викладачка економіки в Київському національному університеті імені Шевченка. Дружина Леоніда Кравчука після інавгурації не з’являлась на офіційних прийомах, також всі заходи проходили без її участі.

Антоніна Кравчук за 5 років каденції свого чоловіка дала лише коротке інтерв’ю у програмі, де гостем був президент.

Леонід та Антоніна Кравчуки мають одного сина – Олександра, двох онуків і правнучку.



Антоніна Кравчук зі своїм чоловіком / Фото: wikipedia.org

Людмила Кучма

Друга перша леді України – Людмила Кучма, за освітою інженерка-механік і мала 30-річний робочий стаж.

Протягом двох каденцій Леоніда Кучми брала активну участь у всіх офіційних заходах. Протоколісти називали її кокетливою розумницею. У 2003 році була на першому саміті перших леді країн Центральної та Східної Європи під назвою "Здоров'я жінки. Рак молочних залоз", який проходив у Хорватії. Також вона активно займалась правами дітей і паралімпійським рухом, була спеціальним послом ЮНЕСКО і має 5 державних нагород.

Подружжя має одну доньку та трьох онуків.



Людмила Кучма / Фото: focus.ua

Катерина Ющенко

Американка, яка працювала економістом у конгресі США, та заради Віктора Ющенка покинула все і переїхала жити в Україну.

Заради Катерини Віктор Ющенко розлучився із попередньою жінкою. Родина має трьох дітей.

Катерина Ющенко – на офіційних заходах з'явилася у вишиванках. Вона також обіцяла побудувати нову лікарню для тяжкохворих дітей. Для цього Катерина створила благодійний фонд, на який зібрала майже 100 мільйонів гривень і урочиста заклала капсула – але на цьому етапі будівництво й завмерло.



Катерина Ющенко / Фото: gorozhanin.dp.ua

Людмила Янукович

Людмила Янукович за освітою інженерка-будівельниця. Чекала свого чоловіка з в'язниці. Їй заборонили публічно виступати ще до президентства, адже її вважали ганьбою для чоловіка та країни. Поруч із Віктором Януковичем з’явилась лише один раз – на виборах.

Після подій у 2014 році Віктор Янукович утік до Росії з коханкою, а з Людмилою розлучився. Подружнє життя пари тривало 45 років, в них було двоє синів. Наразі Людмила Янукович проживає в окупованому Криму.



Людмила Янукович розлучена із чоловіком / Фото: korrespondent.net

Марина Порошенко

Марина Порошенко – кандидатка медичних наук, лікар-кардіолог. Марина та Петро одруженні вже понад 30 років, та мають чотирьох дітей.

Українцям вона запам’яталась своїм демократичним і патріотичним гардеробом від українських дизайнерів. Під час інавгурації Петра Порошенка вона була одягнена в сукню дизайнера Лілії Пустовіт. Благодійні проєкти першої леді виявились скандальними. На недержавний "Благодійний фонд Порошенка" у бюджеті заклали понад мільярд гривень.



Марина Порошенко / Фото: Liga.net

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Олена Зеленська

Олена Зеленська за освітою сценаристка, вона також є автором 95 Кварталу. Команда першої леді зосередилась на задачах щодо здоров’я дітей і рівних можливостей для всіх українців та культурній дипломатії.

У січні 2020 року Володимир Зеленський включив свою дружину до складу ради Мистецького арсеналу.

За ініціативою першої леді український уряд схвалив приєднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц" зі встановлення рівності жінок і чоловіків. Також Олена Зеленська акцентує свою увагу на допомогах для постраждалих від насильства.

Президент і його дружина виховують двох дітей.

У першої леді країни виявили коронавірус, хвороба проходить у неї безсимптомно. Володимир Зеленський, а також діти вже пройшли тестування на коронавірус – у них хвороба не підтвердилася.