На видео ГСЧС видны первые минуты после российского удара.
Удар по селу Мила
Спасатели мчались к месту атаки сквозь пламя, густой дым и разрушенные конструкции.
Они, рискуя собственной жизнью, первыми входили в опасные зоны, где каждая секунда могла стать критической, а также искали и эвакуировали людей из-под огня и взрывов.
Первые минуты после атаки: смотрите видеоХотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Напомним, что 28 августа российский беспилотник попал в складское здание, что привело к взрыву. В
В результате взрыва были повреждены окружающая инфраструктура, жилые дома и пансионат для пожилых людей и лиц с инвалидностью.
К сожалению, известно о по меньшей мере 38 погибших, а также о без вести пропавших.
Правоохранительные органы и спецслужбы начали досудебное расследование по статье о служебной халатности.