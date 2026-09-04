На видео ГСЧС видны первые минуты после российского удара.

Удар по селу Мила

Спасатели мчались к месту атаки сквозь пламя, густой дым и разрушенные конструкции.

Они, рискуя собственной жизнью, первыми входили в опасные зоны, где каждая секунда могла стать критической, а также искали и эвакуировали людей из-под огня и взрывов.

Первые минуты после атаки: смотрите видео

Напомним, что 28 августа российский беспилотник попал в складское здание, что привело к взрыву. В

В результате взрыва были повреждены окружающая инфраструктура, жилые дома и пансионат для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

К сожалению, известно о по меньшей мере 38 погибших, а также о без вести пропавших.

Правоохранительные органы и спецслужбы начали досудебное расследование по статье о служебной халатности.