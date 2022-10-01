Первые мобилизованные уже провалились на фронте: на что рассчитывал Путин

"Частную мобилизацию" в России объявили всего неделю назад, а первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине. Ими военное руководство страны-агрессора планирует "закрыть дыры".

Хотя надеяться на то, что неподготовленные войска оккупанта могут изменить ситуацию, не стоит. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

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Как повлияет мобилизация на ход войны

За столь короткий срок невозможно научить профессиональную армию. Дело в том, что подготовка с ними не проводилась вообще. Как и с теми, кого забрали на оккупированной части Луганской области.

Уже первое "затыкание дыр" никак не повлияло на обстоятельства на фронте. Эти люди совершенно никак не повлияют на ход боевых действий,

– считает Жданов.

У мобилизованных россиян есть только два варианта действий:

разбежаться;

или же – погибнуть.

Есть еще одна опция – получить ранения на всю жизнь и инвалидность. Однако политиков это совершенно не интересует. Путина тоже.

На что рассчитывал Путин

Кремлевский диктатор сейчас фактически повторяет ситуацию в 1941 году, когда бросали под дуло пулемета сотни людей, не считаясь с потерями. Просто забросали амбразуры человеческими телами.

"Путин думал, что мы увязнем в телах этих убитых или раненых мобилизованных на поле боя", – добавил Жданов.

Он надеется, что этой толпой завалит наши позиции, поэтому "украинская армия по крайней мере не сможет наступать" и они хоть как-то попытаются нас остановить. Однако этого не произойдет. В борьбе с "железом" и человеческим ресурсом все равно побеждает "железо".

Жданов сказал, как "частичная мобилизация" повлияет на фронт: смотрите видео

Ранее Жданов отмечал, что у России все еще есть ресурсы, чтобы продолжать войну против Украины. Однако экономические и социальные проблемы в стране будет только увеличиваться. Объявленная кремлем мобилизация будет только усугублять кризисные проявления в России.

Жданов рассказал, что решение о мобилизации напрямую влияет на жизнь простых россиян. И такие явления будут только увеличиваться в масштабах.