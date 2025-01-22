На это направлены действия Трампа: какой шаг США серьезно ослабит Россию

Президент США Трамп объявил чрезвычайное положение в энергетической сфере, это должно предоставить ему полномочия по сокращению экологических ограничений на энергетическую инфраструктуру и проекты. Кроме того, Трамп отменил запрет на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в разговоре с 24 Каналом предположил, что в администрации Трампа существует определенный план, который может ослабить Россию.

Смотрите также Как отреагировал рынок нефти на объявление Трампом чрезвычайной ситуации в энергетике

Трамп действует в отношении России тихо, но последовательно

Если США увеличат добычу нефти и газа – это повлияет на снижение цены на энергоносители. Это, со слов Несвитайлова, будет положительной ситуацией.

Если на самом деле цена за баррель нефти упадет до 40 долларов и ниже, то это будет мощным ударом по российской экономике,

– озвучил политолог.

Однако главная задача заключается в том, чтобы Соединенные Штаты вышли на экспорт своих энергоносителей в Европу и выбили оттуда Россию. У них, по убеждению политолога, есть для этого потенциал, а у Трампа соответствующий план.

Это может стать огромной проблемой для России. Громкой агрессивной риторики Трампа в отношении России мы, возможно, сейчас не слышим, но его действия потенциально направлены как раз на ее ослабление,

– уверен Несвитайлов.

По словам эксперта-международника, если говорить о добыче и экспорте нефти в Европу, о заявлениях Трампа относительно Гренландии и посредственное присутствие США в Арктике, то это очевидный ответ на то, что Россия там проводит чрезвычайно агрессивную экспансию.

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести новые санкционные ограничения против России, если Путин откажется сесть за стол переговоров, чтобы завершить войну в Украине.

Отметим, что экс-президент США Байден в конце своей каденции ввел санкции против энергетического сектора России. Эксперт-международник Станислав Желиховский предположил, что Байден и Трамп могли договориться об этом пакете санкций, чтобы была возможность осуществлять давление на главу Кремля.