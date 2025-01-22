Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в розмові з 24 Каналом припустив, що в адміністрації Трампа існує певний план, який може послабити Росію.

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Трамп діє щодо Росії тихо, але послідовно

Якщо США збільшать видобуток нафти й газу – це вплине на зниження ціни на енергоносії. Це, зі слів Несвітайлова, буде позитивною ситуацією.

Якщо насправді ціна за барель нафти впаде до 40 доларів і нижче, то це буде потужним ударом по російській економіці,

– озвучив політолог.

Однак головне завдання полягає у тому, щоб Сполучені Штати вийшли на експорт своїх енергоносіїв у Європу та вибили звідти Росію. В них, за переконанням політолога, є для цього потенціал, а у Трампа відповідний план.

Це може стати величезною проблемою для Росії. Гучної агресивної риторики Трампа щодо Росії ми, можливо, зараз не чуємо, але його дії потенційно спрямовані як раз на її послаблення,

– впевнений Несвітайлов.

Зі слів експерта-міжнародника, якщо говорити про видобуток і експорт нафти в Європу, про заяви Трампа щодо Гренландії та посередню присутність США в Арктиці, то це очевидна відповідь на те, що Росія там проводить надзвичайно агресивну експансію.

Нагадаємо, 47-й президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити нові санкційні обмеження проти Росії, якщо Путін відмовиться сісти за стіл переговорів, аби завершити війну в Україні.

Зазначимо, що експрезидент США Байден наприкінці своєї каденції ввів санкції проти енергетичного сектору Росії. Експерт-міжнародник Станіслав Желіховський припустив, що Байден і Трамп могли домовитися про цей пакет санкцій, аби була можливість здійснювати тиск на очільника Кремля.