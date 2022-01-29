Первые результаты работы "фантомов": зафиксировали более 4 тысяч нарушений скорости на дорогах

На дорогах Украины с 25 января начали работать автомобили "фантомы", которые фиксируют нарушения скорости. За 4 дня работы они выявили тысячи нарушений со стороны водителей.

На 29 января вынесли уже 4212 постановлений по нарушениям скорости на дорогах, которые зафиксировали автомобили "фантомы". Об этом заявил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, которые зафиксировали "фантомы" в автоматическом режиме,

– сообщил полицейский.

Он отметил, что несмотря ни на что, все 4 автомобиля работают.

Что известно о "фантомах" в Украине

"Фантомы" – полицейские автомобили без опознавательных знаков, которые следят за соблюдением правил дорожного движения. Они передают патрульным информацию об авто, водители которых нарушают ПДД.

Они не останавливают автомобили нарушителей – зато, как и в случае с камерами видео фиксации, штрафуют владельцев авто.

За первый день работы 4 автомобилей “фантом” выписали 990 штрафов за превышение скорости. Как сообщал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, в 2022 году планируют закупить еще 30 таких авто, в 2023 – 50.

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