Первые результаты расследования падения ракеты в Польше: Украине дадут допуск

Во время массированной атаки россиян на критическую инфраструктуру Украины 15 ноября на территорию Польши упали обломки ракет. 17 ноября сообщили о первых результатах расследования этого дела.

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох сообщил о деталях в одном из интервью, сообщают в иностранных медиа. Кроме того, он добавил, что, вероятно, украинскую сторону также допустят к расследованию.

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Что показало расследование по состоянию на данный момент

Расследование показало, что, скорее всего, несчастный случай в Польше был спровоцирован сбившейся с пути украинской ракетой противовоздушной обороны. Однако точной информации о том, кому принадлежат обломки, пока нет.

Сегодня есть много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к трагедии,

– сказал Якуб Кумох.

В настоящее время на месте инцидента работает польско-американская следственная группа. Заметим, что украинская сторона попросила также предоставить доступ к расследованию.

Если США и Польша согласятся на это, то вскоре Украина сможет присоединиться к выяснению обстоятельств случившегося. Якуб Кумох добавил, что, как ему известно, возражений у следственной группы нет.

Также он подчеркнул, что "никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно обстреливала польскую территорию". Только Россия несет полную ответственность за все, что произошло.

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