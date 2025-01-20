Трамп подпишет указы о развертывании войск на границе с Мексикой и смертной казни, – СМИ

Трамп может подписать указ о развертывании военных на южной границе с Мексикой. Также он может вернуть в США смертную казнь.

Среди указов Трампа будет немедленное возобновление строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News и Reuters.

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Какие ключевые указы планирует подписать Трамп

В понедельник новоизбранный президент Дональд Трамп намерен подписать серию из десяти исполнительных указов, направленных на кардинальные изменения в политике безопасности границы и иммиграции. Среди ключевых мер – развертывание военных на южной границе, отмена политики условно-досрочного освобождения во времена администрации Байдена, а также объявление международных картелей террористическими организациями.

Согласно данным Fox News, один из указов предусматривает немедленное возобновление строительства пограничной стены, которое было приостановлено при администрации Байдена. Также этот указ отменяет использование программ CBP One и CHNV, с помощью которых около 1,5 миллиона мигрантов получили условно-досрочное освобождение.

Второй указ предусматривает развертывание американских военных на границе под руководством Северного командования. Он требует от Министерства обороны разработать план интеграции военных ресурсов с федеральными правоохранительными структурами и разведкой, чтобы обеспечить эффективную защиту границы.

Третий приказ будет обозначать международные картели и организации, включая MS-13 и кровожадный Трен де Арагуа, иностранными террористическими организациями (FTO) и специальными глобальными террористами (SDGT). Обозначение FTO позволяет принимать целенаправленные меры против членов, включая финансовые штрафы.

Трамп объявит чрезвычайное положение на границе и начнет депортации

Как сообщает Reuters, Трамп намерен объявить нелегальную иммиграцию на границе США и Мексики чрезвычайным положением, чтобы поддержать строительство пограничной стены и направить дополнительные войска на границу. Об этом сказал журналистам официальный представитель, пожелавший остаться анонимным.

Республиканцы также говорят, что масштабные депортации необходимы после того, как миллионы иммигрантов нелегально пересекли границу во время президентства Байдена. Согласно оценке правительства США, на начало 2022 года в США было примерно 11 миллионов иммигрантов с нелегальным или с временным статусом, а некоторые аналитики сейчас оценивают 13-14 миллионов.

По словам чиновников, Трамп ограничит и легальную иммиграцию, издав приказ об отмене гражданства по праву рождения для детей, которые родились в США, но чьи родители не имеют легального иммиграционного статуса. Он в частности планирует приостановить американскую программу расселения беженцев минимум на четыре месяца.

Критики и защитники иммигрантов говорят, что массовые депортации могут повредить бизнесу, разъединить семьи и стоить налогоплательщикам США миллиарды долларов. Сильно пострадают в частности агропромышленные группы, которые зависят от иммигрантов без легального статуса.

Смертная казнь в США может вернуться

Трамп среди прочего планирует вернуть смертную казнь в США, которую приостановил президент Джо Байден.

Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции энергично добиваться применения смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров,

– сообщал Трамп.

Он также выступал за то, чтобы смертную казнь применяли и к меньшим преступлениям, в частности для наркоторговцев.

Кроме этого, в паспортах американцев, по требованию Трампа, вероятно, будут указывать определенный при рождении пол. По словам чиновников, Трамп в первый день своего президентства подпишет указ о прекращении инициатив по разнообразию, равенства и инклюзивности в федеральном правительстве.