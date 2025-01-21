Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Что сказал Зеленский об инаугурации Трампа

По словам Зеленского, большинство в мире сейчас размышляют о том, какими будут следующие действия Трампа.

Большинство думает, как изменятся их взаимоотношения с Америкой. Что произойдет с союзами, поддержкой, торговлей. Как президент Трамп планирует завершать войны,

– отметил Зеленский.

В то же время президент подметил, что никто не задает таких вопросов относительно Европы, а во времена войны каждый беспокоится о том, будут ли США "вместе с ними".

"Или кто-то в США переживает, что Европа может оставить их? И ответ – нет. Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-то значимое", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский вспомнил азиатский саммит по безопасности в Сингапуре в 2024 году. Он поделился, что там представители делегации США откровенно сказали, что их главный приоритет безопасности – Индо-Тихоокеанский регион, второй – Ближний Восток и Персидский залив, и только третий – Европа. И это было при предыдущей власти.