Первые войска США начали прибывать в Румынию

В Румынию прибыли первые американские военные, которые должны усилить союзников НАТО на восточном фланге. Происходит это на фоне российского военного наращивания на границе с Украиной.

Как известно, Штаты направляют почти 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу.

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Пентагон заявил, что передислоцирует эскадрилью Stryker численностью около 1000 военнослужащих США из Фильсека, что в Германии, в Румынию. Первые 100 американский бойцов уже находятся в Румынии.

Страна активно готовится принять и других военных США. Сейчас в Румынии находится около 900 американских солдат.

Что этому предшествовало

3 февраля в Пентагоне указали, что США собираются вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще 2 тысячи – из США в Германию и Польшу.

А в конце прошлой недели, США начали перебрасывать дополнительные военные силы в Польшу. 5 февраля на территорию государства прибыла первая передовая группа в составе 82-й дивизии США.

По словам американских официальных лиц, это развертывание, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

Тем временем Россия продолжает поставлять в Беларусь военную технику и организовывать базы. Чтобы отвлечь внимание от угрозы, их называют "учебно-боевыми центрами".

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