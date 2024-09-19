"Первый безбарьерный марафон" в Киеве: как присоединиться и для чего будут собирать средства

В Киеве 22 сентября состоится "Первый безбарьерный марафон Новой Почты", участие в котором могут принять все желающие. Что важно, вся инфраструктура будет адаптирована под нужды людей с инвалидностью, каждый желающий может выбрать определенную дистанцию, а собранные средства направят на реабилитацию раненых военнослужащих.

К участию приглашают людей с инвалидностью и представителей других маломобильных групп населения: людей с нарушением слуха и зрения, на креслах колесных, на протезах, людей с временным нарушением здоровья, родителей с детьми в колясках, беременных, бегунов с домашними животными, людей старшего возраста и всех желающих. Цель события – дать возможность всем, кто мечтает преодолеть марафон, сделать это без каких-либо барьеров.

Как будут реализовывать марафон, что предусматривает программа и как присоединиться всем желающим – читайте в материале 24 Канала.

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Безбарьерность для всех

Само событие привлекает прежде всего внимание к тому, что из-за российско-украинской войны в стране существенно возросло количество людей с инвалидностью, поэтому о безбарьерности говорят все больше. Однако нужно не словом, а делом работать для обеспечения доступа всех групп населения к, казалось бы, повседневным вещам.

В безбарьерном марафоне, который пройдет при содействии "Новой Почты" в Киеве на ВДНХ, каждый желающий может выбрать себе дистанцию самостоятельно. Из опций есть 1, 5, 10, 21 и 42 километра. Также будут дистанции для детей длиной 100 и 500 метров.

Инна Поперешнюк, соучредитель Новой почты, участница и организатор марафонов отмечает, что за время полномасштабной войны более 300 тысяч украинцев получили статус людей с инвалидностью, поэтому доступность всех пространств становится особенно актуальной. Этой осенью в Украине адаптируют западный опыт проведения марафона, доступного для каждого.

Мы видим, что на известных марафонах в Нью-Йорке и Лондоне уже есть дистанции для людей на креслах колесных, и они имеют равные с другими марафонцами возможности в преодолении дистанций и установлении рекордов. Бег в Украине должен стать доступным, поэтому в этом осеннем беговом сезоне мы впервые организуем марафон с возможностью бегать всем. Мы хотим показать, что мечта не имеет барьеров и каждый человек может быть марафонцем,

– отмечает Поперешнюк.

"Первый безбарьерный марафон Новой почты": смотрите видео

Воплотить мечту вопреки всему

Среди участниц "Первого марафона безбарьерности" будет Элина Околит – фотограф и волонтер, которой пришлось покинуть родной дом из-за оккупации. Женщина признается, что именно бег помог ей упорядочить мысли после выезда из оккупации. Личный рекорд фотографа – дистанция 24 километра, которую она преодолела в поддержку войска. В этом же году планирует пробежать полный марафон.

Когда я решила заниматься бегом, не так важно было выбрать кроссовки, как сменить шины на моем кресле. Бег помогает мне эмоционально перезарядиться, упорядочить мысли. Именно он помог мне, когда пришлось оставить дом в оккупации. Пока что самая большая дистанция, которую я преодолевала, – 24 километра ради поддержки наших военных. Сейчас у меня есть мечта, которую я готовлюсь воплотить – преодолеть марафонскую дистанцию 42 километра. И безбарьерность локации для меня очень важна,

– отмечает Околит.



Элина Околит / Фото Андрея Ющака

Также среди участников марафона будет Ярослав Шаркий – боевой медик, который в гражданской жизни был медиком скорой помощи. Проходил службу в рядах 66-й бригады, но в результате ранения потерял ногу. После реабилитации начал заниматься спортом и в этом году участвовал в "Играх непокоренных".



Ярослав Шаркий / Фото Андрея Ющака

Так как марафон состоится в Киеве на ВДНХ, стартовый городок обустроят пандусами и адаптированными информационными указателями, разместят стойку быстрой регистрации и безбарьерную сцену для награждения участников, организуют места для ухода за детьми и для кормления животных, внедрят альтернативные сигналы старта забегов для людей с нарушением зрения и слуха и тому подобное. К проведению события также привлекут переводчиков на жестовом языке и спортивных сопровождающих.

Эксперт общественной организации "Безбарьерность" Светлана Гнатюк отмечает, что в этом году вся инфраструктура адаптирована для того, чтобы быть доступной для всех.

Вместе с Новой почтой и NewRun мы проверили локации, чтобы лучше обустроить стартовый городок: от безбарьерных входов и беговых трасс до увеличенных раздевалок и туалетов для доступа на креслах колесных и с держателями для костылей. К тому же сайт проекта адаптирован так, чтобы люди с нарушением зрения могли прочитать его через программы озвучивания текста, а контрасты цветов, расположение и размер текстов и другие элементы соответствуют правилам безбарьерной коммуникации, чтобы каждый человек имел возможность узнать о марафоне и зарегистрироваться,

– рассказывает Гнатюк.

"Забег за двоих"

Кроме того, в день марафона будет проходить социальная акция "Забег за двоих", к которой могут присоединиться люди со всего мира. Суть проста – вы выбираете дистанцию (например, 1 километр на ВДНХ или в любой точке мира) и пробегаете ее от имени раненого военнослужащего, который сейчас проходит реабилитацию. От имени людей, которые пробегут дистанцию на локации марафона в Киеве, военным будут отправлены медали. Концепт медали разработал украинский скульптор Петр Гронский. Силуэты воина и бегуна на медали подчеркивают взаимосвязь гражданских с военными и благодарность защитникам и защитницам за оборону Украины.

В частности, участие в этом забеге будет принимать и Инна Поперешнюк, которая будет бежать дистанцию за своего коллегу.

"Забег за двоих" – это возможность сказать спасибо тем, благодаря кому мы можем проводить марафоны. В этом году я буду бежать за нашего коллегу Александра Карасева, который на войне получил тяжелое ранение, прошел лечение, протезирование и вернулся к работе на терминале в Одессе. И я уверена, что когда-то он сможет пробежать марафон. Мы приглашаем украинцев и друзей Украины во всем мире поддержать наших военных и пробежать ради них символическую дистанцию,

– отмечает Поперешнюк.

Юрий Василенко, военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады в прошлом 5 лет профессионально занимался бегом. В частности, в свое время пробежал ультрамарафон на 50 километров и не пропускал ни одного забега в родном Чернигове. С началом полномасштабного вторжения Юрий присоединился к рядам Сил обороны и, к сожалению, в октябре 2023 года получил ранение – возле него попал артиллерийский снаряд. В теле бойца обнаружили 81 осколок.

После месяцев реабилитации в лежачем состоянии и на кресле колесном сейчас я уже передвигаюсь с одним костылем, могу ездить на велосипеде, а через полгода планирую попробовать снова бегать. Думаю, что "Забег за двоих" поможет многим раненым защитникам и защитницам не опускать руки и восстанавливаться. Я верю, что и у меня это получится,

– отмечает боец.

"Забег за двоих": смотрите видео

Как присоединиться к марафону

По состоянию на 19 сентября регистрации на основные дистанции завершены. В субботу, в день забега, участники марафона получат стартовый набор, который содержит рюкзак, стартовый номер и крепления для него, электронный чип, гид участника, бутылку воды, подарки от партнеров и медаль финишера.

Сейчас еще открыта регистрация на дистанцию 1 километр. Чтобы присоединиться, нужно заполнить регистрационную форму и сделать взнос от 300 гривен на нужды реабилитационного центра UNBROKEN.

Также на сайте открыта форма для регистрации военнослужащих, которые сейчас не могут физически присоединиться к марафону. После регистрации они получат номер участника без указания даты и в будущем обменяют его на номер в актуальном марафоне. Однако на этот раз, с разрешения бойцов, их истории передадут участникам "Забега за двоих", которые будут преодолевать дистанцию от имени защитников. Для воинов регистрация является бесплатной.

100% регистрационных взносов за участие организаторы перечислят реабилитационному центру UNBROKEN. В центре предоставляют лечение, протезирование, физическую и психологическую реабилитацию, жилье и реинтеграцию военным и гражданским, взрослым и детям.