До участі запрошують людей з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення: людей з порушенням слуху та зору, на кріслах колісних, на протезах, людей з тимчасовим порушенням здоров’я, батьків з дітьми у візочках, вагітних, бігунів з домашніми тваринами, людей старшого віку та всіх охочих. Мета події – дати можливість усім, хто мріє подолати марафон, зробити це без будь-яких бар’єрів.

Як реалізовуватимуть марафон, що передбачає програма та як долучитися усім охочим – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Безбар'єрність для усіх

Сама подія привертає насамперед увагу до того, що через російсько-українську війну в країні суттєво зросла кількість людей з інвалідністю, тому про безбар'єрність говорять усе більше. Однак потрібно не словом, а ділом працювати для забезпечення доступу усіх груп населення до, здавалося б, повсякденних речей.

У безбар'єрному марафоні, що пройде за сприяння "Нової Пошти" у Києві на ВДНГ, кожен охочий може обрати собі дистанцію самостійно. З опцій є 1, 5, 10, 21 та 42 кілометри. Також будуть дистанції для дітей довжиною 100 та 500 метрів.

Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти, учасниця та організаторка марафонів відзначає, що за час повномасштабної війни понад 300 тисяч українців отримали статус людей з інвалідністю, тому доступність всіх просторів стає особливо актуальною. Цієї осені в Україні адаптують західний досвід проведення марафону, доступного для кожного.

Ми бачимо, що на відомих марафонах у Нью-Йорку та Лондоні вже є дистанції для людей на кріслах колісних, і вони мають рівні з іншими марафонцями можливості у подоланні дистанцій та встановленні рекордів. Біг в Україні має стати доступним, тому цього осіннього бігового сезону ми вперше організовуємо марафон з можливістю бігати усім. Ми хочемо показати, що мрія не має бар’єрів і кожна людина може бути марафонцем,

– наголошує Поперешнюк.

"Перший безбар'єрний марафон Нової пошти": дивіться відео

Втілити мрію попри все

Серед учасниць "Першого марафону безбар'єрності" буде Еліна Околіт – фотографиня та волонтерка, якій довелося покинути рідний дім через окупацію. Жінка зізнається, що саме біг допоміг їй впорядкувати думки після виїзду з окупації. Особистий рекорд фотографині – дистанція 24 кілометри, яку вона подолала на підтримку війська. Цього ж року планує пробігти повний марафон.

Коли я вирішила займатися бігом, не так важливо було вибрати кросівки, як змінити шини на моєму кріслі. Біг допомагає мені емоційно перезарядитися, впорядкувати думки. Саме він допоміг мені, коли довелося залишити дім в окупації. Поки що найбільша дистанція, яку я долала, – 24 кілометри заради підтримки наших військових. Зараз у мене є мрія, яку я готуюся втілити – подолати марафонську дистанцію 42 кілометри. І безбар’єрність локації для мене дуже важлива,

– наголошує Околіт.



Еліна Околіт / Фото Андрія Ющака

Також серед учасників марафону буде Ярослав Шаркий – бойовий медик, який в цивільному житті був медиком швидкої допомоги. Проходив службу в лавах 66-ї бригади, але унаслідок поранення втратив ногу. Після реабілітації почав займатися спортом і цього року брав участь в "Іграх нескорених".



Ярослав Шаркий / Фото Андрія Ющака

Оскільки марафон відбудеться в Києві на ВДНГ, стартове містечко облаштують пандусами та адаптованими інформаційними вказівниками, розмістять стійку швидкої реєстрації та безбарʼєрну сцену для нагородження учасників, організують місця для догляду за дітьми та для годування тварин, впровадять альтернативні сигнали старту забігів для людей з порушенням зору та слуху тощо. До проведення події також залучать перекладачів жестовою мовою та спортивних супровідників.

Експертка громадської організації "Безбарʼєрність" Світлана Гнатюк наголошує, що цьогоріч уся інфраструктура адаптована для того, аби бути доступною для всіх.

Разом із Новою поштою та NewRun ми перевірили локації, щоб якнайкраще облаштувати стартове містечко: від безбарʼєрних входів і бігових трас до збільшених роздягалень і вбиралень для доступу на кріслах колісних і з тримачами для милиць. До того ж сайт проєкту адаптований так, щоб люди з порушенням зору могли прочитати його через програми озвучування тексту, а контрасти кольорів, розташування та розмір текстів й інші елементи відповідають правилам безбар’єрної комунікації, щоб кожна людина мала можливість дізнатися про марафон та зареєструватися,

– розповідає Гнатюк.

"Забіг за двох"

Крім того, в день марафону відбуватиметься соціальна акція "Забіг за двох", до якої можуть долучитися люди з усього світу. Суть проста – ви обираєте дистанцію (наприклад, 1 кілометр на ВДНГ чи в будь-якій точці світу) та пробігаєте її від імені пораненого військовослужбовця, який зараз проходить реабілітацію. Від імені людей, які пробіжать дистанцію на локації марафону в Києві, військовим будуть відправлені медалі. Концепт медалі розробив український скульптор Петро Гронський. Силуети воїна та бігуна на медалі підкреслюють взаємозв’язок цивільних із військовими та вдячність захисникам і захисницям за оборону України.

Зокрема, участь у цьому забігу братиме й Інна Поперешнюк, яка бігтиме дистанцію за свого колегу.

"Забіг за двох" – це можливість сказати дякую тим, завдяки кому ми можемо проводити марафони. Цього року я бігтиму за нашого колегу Олександра Карасьова, який на війні отримав тяжке поранення, пройшов лікування, протезування та повернувся до роботи на терміналі в Одесі. І я впевнена, що колись він зможе пробігти марафон. Ми запрошуємо українців і друзів України в усьому світі підтримати наших військових та пробігти заради них символічну дистанцію,

– наголошує Поперешнюк.

Юрій Василенко, військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади у минулому 5 років професійно займався бігом. Зокрема, свого часу пробіг ультрамарафон на 50 кілометрів і не пропускав жодного забігу в рідному Чернігові. З початком повномасштабного вторгнення Юрій долучився до лав Сил оборони та, на жаль, у жовтні 2023 року зазнав поранення – біля нього влучив артилерійський снаряд. У тілі бійця виявили 81 уламок.

Після місяців реабілітації в лежачому стані та на кріслі колісному зараз я вже пересуваюсь з однією милицею, можу їздити на велосипеді, а через пів року планую спробувати знову бігати. Думаю, що "Забіг за двох" допоможе багатьом пораненим захисникам і захисницям не опускати руки та відновлюватися. Я вірю, що й у мене це вийде,

– наголошує боєць.

"Забіг за двох": дивіться відео

Як долучитися до марафону

Станом на 19 вересня реєстрації на основні дистанції завершено. У суботу, в день забігу, учасники марафону отримають стартовий набір, який містить рюкзак, стартовий номер і кріплення для нього, електронний чип, гід учасника, пляшку води, подарунки від партнерів та медаль фінішера.

Проте ще триває реєстрація на "Забіг за двох". У Києві долучитися можуть ще 180 охочих, а кількість місць для дистанційної участі – необмежена.

Щоб долучитися до "Забігу за двох", необхідно:

зареєструватися на сайті;

зробити реєстраційний внесок від 300 гривень (або від 100, якщо біжите дистанційно), який перекажуть реабілітаційному центру UNBROKEN;

отримати від організаторів імʼя та історію військового або військової, заради кого подолаєте дистанцію;

перед забігом прикріпити собі на одяг стартовий номер і зазначити на ньому імʼя героя або героїні, за кого будете бігти;

22 вересня пробігти дистанцію на локації марафону в Києві на ВДНГ або в будь-якій точці планети;

опублікувати фото або відео в соцмережах із хештегами #забігзадвох та #racefortwo і позначити сторінку @novaposhta_official.

Також на сайті відкрита форма для реєстрації військовослужбовців, які зараз не можуть фізично долучитися до марафону. Після реєстрації вони отримають номер учасника без зазначення дати й в майбутньому обміняють його на номер в актуальному марафоні. Однак цього разу, з дозволу бійців, їхні історії передадуть учасникам "Забігу за двох", котрі долатимуть дистанцію від імені захисників. Для воїнів реєстрація є безкоштовною.

100% реєстраційних внесків за участь організатори перерахують реабілітаційному центру UNBROKEN. У центрі надають лікування, протезування, фізичну та психологічну реабілітацію, житло та реінтеграцію військовим і цивільним, дорослим і дітям.