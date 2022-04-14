Первый глава МИД, посетивший Киев во время войны: Кулеба встретился с ирландцем Ковни

Ирландия выражает солидарность с Украиной и выступает за введение более жестких санкций против России. Министр иностранных дел Саймон Ковни приехал в Киев.

Об этом 14 апреля сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Ирландия выступает за нефтяное эмбарго России и поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС.

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"Министр иностранных дел и обороны Ирландии Ковни является первым на соответствующей должности, кто посетил Киев в военное время. Благодарен за его мужество, а также за гуманитарную, финансовую и военную помощь от Ирландии", – написал Кулеба.



Кулеба и Ковни / Фото с твиттера Дмитрия Кулебы



Ковни поддерживает Украину / Фото с твиттера Дмитрия Кулебы

Помощь от Ирландии

По словам Ковни, Ирландия предоставила более 20 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины. Также страна принимает пострадавших от войны. Министр анонсировал, что они предоставят 33 миллиона евро для Вооруженных Сил.