Первый официальный морской пират в Украине: детали резонансного задержания

В Украине впервые объявили о подозрении в пиратстве. Мужчину, который захватил судно в Индийском Океан, задерживали сотрудники СБУ.

Подозреваемым в морском разбое оказался житель Николаевщины. Он устроился в международную компанию, которая занималась охраной судов от нападений пиратов.

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Мужчина требовал от компании-судовладельца 500 тысяч долларов

Вместо того, чтобы гарантировать безопасность судна, мужчина решил его захватить. Нападение он совершил в июле 2020 году в Индийском океане. Угрожая экипажа оружием, так называемый "охранник" приказал изменить курс и требовал полмиллиона долларов вознаграждения.

Переговоры с представителями компании-судовладельца продолжались аж 4 дня. В течение этого времени украинский пират согласился разблокировать движение судна уже не за 500 тысяч, а всего за 6 в американской валюте.

Пират захватил базу охранной компании

Однако этого мужчине оказалось недостаточно. Когда он вернулся на плавучую базу охранной компании, то захватил ее арсенал. На этот раз житель Николаевщины хотел получить 100 тысяч – в противном случае угрожал выбросить все оружие за борт. На уступки пирату не пошли. Когда он все-таки начал избавляться от оружия, его остановили силой.

Поскольку события происходили в открытом море, то привлечь мужчину к ответственности было невозможно. Ведь в нейтральных водах не действует юрисдикция ни одного государства.

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Пират может получить от 5 до 12 лет заключения

Морского разбойника задержали уже в Украине – в Николаеве. С тех пор, как мужчина прибыл на родину, он несколько раз менял паспорта и место проживания. Пока суд выбирать для злоумышленника меры пресечения. Если его признают виновным, то он может оказаться за решеткой на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Смотрите фото задержания / Фото СБУ: