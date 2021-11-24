Первый шаг в правильном направлении,–Огрызко объяснил, почему Россию не пригласили на саммит США

Президент США Джо Байден не пригласил Россию и Китай на виртуальный саммит. Эти страны в последнее время действительно перешли красные линии.

В частности Россию назвать государством демократии никоим образом нельзя. Такое мнение в эфире 24 канала высказал министр иностранных дел Украины 2007 – 2009 годов Владимир Огрызко.

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"Сожительство – без России"

По его словам, отсутствие Китая и России на саммите – закономерный результат. Ведь в конце концов те, кто пренебрегают международным правом, здравым смыслом должны за это отвечать.

Саммит демократии, мне кажется, является первым шагом в правильном направлении, который будет означать формирование другой системы глобального сожительства, но без России,

– подчеркнул Огрызко.

Он заметил, что не приглашать на мероприятие Россию – логично. Еще закономернее, что ее будут жестоко сдерживать. В этом вина самой страны-агрессора.

Чем важен саммит

Соответствующий саммит, как считает Огрызко, является очень серьезной мерой. Он означает, что глобально будет переформатироваться устройство. "То, что мы имеем, а именно систему, которая базировалась на итогах Второй мировой войны, ООН, его устав на самом деле не работает", – добавил он.

Экс-глава МИД отметил, если постоянный член Совета безопасности ООН (главного органа по поддержанию международного мира и безопасности) грубо нарушает свои обязательства, это значит, "что-то в этом доме не так".

Главное о саммите

Американский президент приглашает Украину и еще примерно 110 стран на виртуальный саммит по вопросам демократии, который состоится в начале декабря 2021 года.

Среди приглашенных – западные союзники, но не Китай или Россия. Об этом говорится в списке, который опубликовали на сайте Госдепартамента.

Участники виртуальной встречи смогут озвучить внутренние и международные инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, противодействие коррупции и борьба с ней и содействие уважению прав человека.

Планируют, что уже через год, то есть в декабре 2022 года, второй саммит состоится в очном формате.

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