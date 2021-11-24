Зокрема Росію назвати державою демократії жодним чином не можна. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років Володимир Огризко.
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"Співжиття – без Росії"
За його словами, відсутність Китаю і Росії на саміті – закономірний результат. Адже врешті-решт ті, хто нехтують міжнародним правом, здоровим глуздом повинні за це відповідати.
Саміт демократії, мені здається, є першим кроком у правильному напрямку, який означатиме формування іншої системи глобального співжиття, але без Росії,
– наголосив Огризко.
Він зауважив, що не запрошувати на захід Росію –логічно. Ще закономірніше, що її жорстоко стримуватимуть. В цьому вина самої країни-агресорки.
Чим важливий саміт
Відповідний саміт, як вважає Огризко, є дуже серйозним заходом. Він означає, що глобально переформатовуватиметься устрій. "Те, що ми маємо, а саме систему, яка базувалась на підсумках Другої світової війни, ООН, його статут насправді не працює", – додав він.
Ексглава МЗС зауважив, якщо постійний член Ради безпеки ООН (головного органу щодо підтримання міжнародного миру і безпеки) грубо порушує свої зобов'язання, це означає, "щось у цій хаті не так".
Головне про саміт
- Американський президент запрошує Україну та ще приблизно 110 країн на віртуальний саміт із питань демократії, який відбудеться на початку грудня 2021 року.
- Серед запрошених – західні союзники, але не Китай чи Росія. Про це мовиться у списку, який опублікували на сайті Держдепартаменту.
- Учасники віртуальної зустрічі матимуть змогу озвучити внутрішні та міжнародні ініціативи за трьома основними темами: захист від авторитаризму, протидія корупції та боротьба з нею і сприяння повазі прав людини.
- Планують, що вже за рік, тобто у грудні 2022 року, другий саміт, відбудеться вже в очному форматі.
Огризко розповів про саміт США: дивіться відео