Зокрема Росію назвати державою демократії жодним чином не можна. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років Володимир Огризко.

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"Співжиття – без Росії"

За його словами, відсутність Китаю і Росії на саміті – закономірний результат. Адже врешті-решт ті, хто нехтують міжнародним правом, здоровим глуздом повинні за це відповідати.

Саміт демократії, мені здається, є першим кроком у правильному напрямку, який означатиме формування іншої системи глобального співжиття, але без Росії,

– наголосив Огризко.

Він зауважив, що не запрошувати на захід Росію –логічно. Ще закономірніше, що її жорстоко стримуватимуть. В цьому вина самої країни-агресорки.

Чим важливий саміт

Відповідний саміт, як вважає Огризко, є дуже серйозним заходом. Він означає, що глобально переформатовуватиметься устрій. "Те, що ми маємо, а саме систему, яка базувалась на підсумках Другої світової війни, ООН, його статут насправді не працює", – додав він.

Ексглава МЗС зауважив, якщо постійний член Ради безпеки ООН (головного органу щодо підтримання міжнародного миру і безпеки) грубо порушує свої зобов'язання, це означає, "щось у цій хаті не так".

Головне про саміт

Американський президент запрошує Україну та ще приблизно 110 країн на віртуальний саміт із питань демократії, який відбудеться на початку грудня 2021 року.

Серед запрошених – західні союзники, але не Китай чи Росія. Про це мовиться у списку, який опублікували на сайті Держдепартаменту.

Учасники віртуальної зустрічі матимуть змогу озвучити внутрішні та міжнародні ініціативи за трьома основними темами: захист від авторитаризму, протидія корупції та боротьба з нею і сприяння повазі прав людини.

Планують, що вже за рік, тобто у грудні 2022 року, другий саміт, відбудеться вже в очному форматі.

Огризко розповів про саміт США: дивіться відео