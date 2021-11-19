Первый снег: несколько регионов Украины заснежило – яркие фото и видео
Источник:24 канал
Жители нескольких регионов 18 – 19 ноября радовались первому снегу. Осадки пошли в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Пользователи сети опубликовали первые фото притрушенных снегом улиц. Правда, снег был мокрым, поэтому тешил недолго.
Кстати Дождь и местами мокрый снег: прогноз погоды на 19 ноября
Где падал снег
Первые осадки накрыли Семеновку в Черниговской области. В сообществе "Родная Семеновка" показали фотографии и отметили, что снег шел с дождем.
Глядя на температурные показатели он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко,
– пишут жители города.
Снег в Черниговской области / Фото сообщества "Родная Семеновка"
Также снег ночью падал в Новгород-Северском Черниговской области, в Сумах, и в Шостке. Кстати, утром 19 ноября снежок в Сумах еще лежал на улицах.
Засніжені вулиці Сум / Фото 0542.ua
Снег в Сумах / Фото "Сумские новости"
Какая погода будет 19 ноября
Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в ночь на 19 ноября некоторые области притрусит снегом. Зато днем в пятницу снег не прогнозируют, но дожди возможны во всех регионах.
Температура воздуха будет колебаться на уровне +4...+8 градусов. Правда, на Востоке будет холоднее – +2...+4. Самую теплую погоду обещают, традиционно, на Юге. В частности, в Одесской области столбики термометров будут показывать +8...+10.