Во Львовской области выпал первый снег: заснежило во Львове, Дрогобыче и Самборе

13 ноября во Львовской области выпал первый снег. Зимние осадки заметили не только в Дрогобыче и Самборе, но и во Львове. Местные жители делятся фотографиями заснеженных улиц в социальных сетях.

Местные жители делятся снимками зимней погоды в социальных сетях.

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в пятницу, 13 ноября, в области будет облачно. В течение дня ожидается значительный дождь с переходом в мокрый снег. Местами возможно слабое налипание мокрого снега, а на отдельных участках дорог – гололедица.

Смотрите кадры первого снега на Львовщине:

Какую погоду прогнозируют на западе Украины

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 12–14 ноября в Украине ожидается нестабильная погода с осадками и перепадами температур. В частности, в Закарпатье и Прикарпатье прогнозировали сильные дожди с переходом в мокрый снег, шквальный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду и похолодание. Температура там могла опуститься до 3 градусов мороза.

В то же время в пятницу, 13 ноября, в большинстве областей, кроме западных, прогнозировали от +8 до +14 градусов. Теплее всего должно было быть на юге и местами в центральных регионах. В то же время уже с 15 ноября в Украине возможно новое похолодание.