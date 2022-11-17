В Киеве и Львове – зимняя сказка: фото первого снега в городах

В этом году первый снег несколько замедлил, ведь мы привыкли, что он выпадает в начале месяца. В этом году его украинцы увидели 17 ноября, но это не убавило магию зимы.

Утром 17 ноября жители Львова и Киева получили возможность проснуться буквально в сказке. Как только сумерки отступили – можно было увидеть, что улицы засыпаны, местами довольно щедро, первым снегом, передает 24 канал.

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В сети появились фото первого снега

Понятно, что пользователи сети, а также журналисты и корреспонденты 24 канала сразу же принялись снимать красоту на улице. Они с нами поделились фотографиями, которые помогут вам передать всю сказочность погоды за окном.

Киев ночью посыпало снегом

Начнем с Киева. Столицу Украины утром не столь щедро засыпало первым снегом. Но о нём пользователи сети сообщали еще вечером. Тот же твиттер изобиловал сообщениями о том, что украинцы все-таки дождались первого снега.

Для вас по утренному Киеву прогулялась фотография 24 канала Валентина Полищук. Она сделала серию уютных фотографий, позволяющих полюбоваться городом, аккуратно окутанным снегом этой ночью.

Первый снег в Киеве выпал 17 ноября / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Валентина Полищук также сняла уничтоженную российскую технику, стоящую посреди столицы. Ее снегом тоже щедро потрясло. Это же ожидает российских кафиров, которые не покинут Украину уже и немедленно. Ни ВСУ, ни свирепые украинские морозы их не пожалеют.

Уничтоженную технику врага в Киеве тоже присыпал снег / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Так выглядел Киев этим утром: смотрите видео



Спальный район столицы окутал снег / Фото Марины Васильевой



Спальный район столицы окутал снег / Фото Марины Васильевой



Спальный район столицы окутал снег / Фото Марины Васильевой

Львов щедро засыпало снегом

Пушистый и хлопья снег выпал во Львове. Его жители, когда проснулись с утра, глазам своим поверить не могли. Ведь накануне в городе была обычная осенняя погода. Но эта ночь решила еще раз подчеркнуть тот факт, что львовская погода переменчива и меняется чуть ли не несколько раз в день.

Как бы там ни было, но на улице во Львове утром очень красиво. Поскольку температура за окном плюсовая, то очень высокие шансы, что до обеда останутся только намеки на то, что ночью выпадал снег. Итак, ловите еще порцию фотографий, которые помогут вам погрузиться в сказку.

Ночью Львов присыпало снегом / Фото журналистов 24 канала

Напомним, что украинская синоптикиня Наталья Диденко спрогнозировала потепление в конце ноября . Она отметила, что морозы отступят после 22 ноября. В то же время, она попросила не пугаться холодной погоды. Все же зима на носу и такое состояние за окном – нормальная сезонная программа для нашего умеренно-континентального климата.