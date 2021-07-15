Первый в Украине: ВМС получили ударный беспилотник из Турции

В Минобороны рассказали, что получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Он предназначен для Военно-морских сил.

В министерстве рассказали, что беспилотник испытывают. Предварительно известно, что он турецкого производства.

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В Военно-морских силах Украины новая техника

Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину,

– заявил Андрей Таран.

Он объяснил, что сейчас проходят окончательные приемочные испытания комплекса на месте базирования.

В Министерстве рассказали, что после испытаний получат:

эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей;

возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

Что такое Bayraktar TB2 Это оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета.

Он может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Разработку проекта в 2000-х начала компания Baykar Makina.

Первый полет состоялся в 2009 году.

Эти беспилотники продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Что этому предшествовало