Инфицировался на работе или дома: подробности смерти первого украинца от штамма Дельта

53-летний мужчина, который умер в Александровской больнице, работал врачом. Он мог заразиться новым штаммом COVID-19 во время работы или дома.

Об этом во время ежедневного брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По словам чиновника, первый киевлянин, который умер от Дельты, не выезжал за границу минимум два месяца.

Смотрите также Цифры снова растут: в Украине за сутки обнаружили почти 850 новых больных COVID-19

Так что заболел мужчина уже в Украине. Это свидетельствует о начале четвертой волны COVID-19 в Украине.

Главный санврач противоречит руководству Александровской больницы

По словам Кузина, клиника заражения индийским штаммом COVID-19 не отличается от обычных вариаций коронавирусной болезни.

Однако при этом главный санитарный врач отметил, что существуют единичные сообщения о несрабатывании привычных схем лечения.

Между тем директор Александровской больницы, куда сейчас свозят тяжелых пациентов с COVID-19, говорит о существенной разнице между течением штамма Дельта и предыдущих версий COVID-19.

53-летний пациент с Дельтой находился в реанимации инфекционного отделения Александровской больницы. У него были сопутствующие заболевания.

Медики, которые лечат пациентов с подозрением на инфицирование Дельтой, утверждают, что индийский штамм является гораздо более агрессивным, поэтому тяжелобольные очень быстро могут нуждаться в реанимационных мерах.

Сейчас официально в Минздраве зарегистрировали 17 случаев заболевания именно штаммом COVID-19 Дельта. Впрочем, столь маленькая эта цифра – из-за небольшого количества сделанных тестов.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала