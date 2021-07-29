Про це під час щоденного брифінгу розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За словами посадовця, перший киянин, який помер від Дельти, не виїжджав за кордон щонайменше два місяці.

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То ж, захворів чоловік вже в Україні. Це свідчить про початок четвертої хвилі COVID-19 в Україні.

Головний санлікар суперечить керівництву Олександрівської

За словами Кузіна, клінічний перебіг зараження індійським штамом COVID-19 не відрізняється від звичайних варіацій коронавірусної хвороби.

Однак при цьому головний санітарний лікар зазначив, що існують поодинокі повідомлення про не спрацювання звичних схем лікування.

Натомість директорка Олександрівської лікарні, куди наразі звозять важких пацієнтів з COVID-19, каже про суттєву різницю між перебігом штаму Дельта та попередніх версій COVID-19.

53-річний пацієнт з Дельтою перебував у реанімації інфекційного відділення Олександрівської лікарні. У нього були супутні захворювання.

Медики, які лікують пацієнтів з підозрою на інфікування Дельтою, стверджують, що індійський штам є набагато більш агресивнішим, тому важко хворі дуже швидко можуть потребувати реанімаційних заходів.

Наразі офіційно у МОЗ зареєстрували лише 17 випадків захворювання на COVID-19 саме штамом Дельта. Втім, настільки малою ця цифра є через невелику кілкість зроблених тестувань.