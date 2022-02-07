Первый визит лидера Франции за 24 года: в Киев приедет Макрон

Дмитрий Кулеба сообщил, что Эммануэль Макрон приедет в Киев 8 февраля. Это станет первым визитом французского лидера в Украину за последние 24 года.

Анонсировал приезд Макрона в Украину глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Это произошло во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Макрон приедет в Киев

Завтра (8 февраля – 24 канал) в Киеве будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, с которым проведет переговоры Президент Украины Владимир Зеленский,

– сообщил Кулеба.

Министр уточнил, что это будет первый визит французского лидера в Украину за последние 24 года. Вместе с ним приедет и глава зарубежного ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Кулеба рассказал, что анонсированный ранее совместный визит министров иностранных дел Германии и Франции Анналены Бербок и Жан-Ива Ле Дриана в Украину и на Донбасс не смог состояться из-за того, что Ле Дриан сопровождает Макрона во время его визита в Россию.

"Относительно визита двоих министров, действительно, сегодня (7 февраля – 24 канал) должны были прибыть и Анналена, и Жан-Ив. Но поскольку завтра будет в Киеве президент Макрон, а сегодня он в Москве, и вместе с ним поехал мой коллега из Франции Жан-Ив Ле Дриан, поэтому двойной визит не состоялся", – объяснил глава МИД Украины.

В то же время дипломат поблагодарил главу МИД Германии, что она не отменила свой визит в Украину. Кулеба отметил, что 8 февраля Бербок посетит Донбасс. "Очень важно, что моя немецкая коллега воочию убедится, что такое российская агрессия", – заявил министр. И добавил, что это станет возможностью понять, каковы последствия оккупации.

Приезд Макрона в Украину подтвердили и во Франции

На сайте Елисейского дворца в расписании главы Франции появилась информация о его визите в Украину 8 февраля. Он продлится весь день.



Информация о визите Макрона в Украину / Скриншот с сайта Елисейского дворца

Визит Макрона в Россию: что известно

Эммануэль Макрон 7 февраля совершит рабочий визит в Россию. Политик заявил, что намерен отговорить президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.

Между тем в Кремле отметили, что не ожидают прорыва от встречи политиков. Все потому, что ситуация – "слишком сложная".

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, последним президентом Франции, который официально посетил Украину, был Жак Ширак. Это произошло в 1998 году.