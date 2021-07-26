Авария с 7 погибшими: песчаная буря в США спровоцировала масштабное ДТП

В американском штате Юта песчаная буря вызвала катастрофу. В результате стихии погибли по меньшей мере 7 человек, еще несколько пострадали.

В аварию, которая произошла 25 июля, попали по меньшей мере 20 автомобилей. Массовое ДТП произошло на межгосударственной автомагистрали 15 в округе Миллард.

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На автомагистрали в штате Юта приостановили движение

Сильный ветер в районе поднял грязь и шторм, ограничивая видимость для водителей. Нескольких человек доставили в районные больницы в тяжелом состоянии как наземными, так и воздушными машинами скорой помощи.

На месте происшествия находится много бригад, которые до сих пор активно работают с последствиями трагедии. На автомагистрали приостановили движение в южном направлении. Дорожный патруль штата уже обратился с просьбой помощи к коллегам из других городов.



ДТП произошло на межгосударственной автомагистрали / Фото Utah Highway Patrol

Патруль заявил, что имена жертв обнародуют в течение 24 часов после сообщения ближайшим родственникам погибших.



В аварию попали по меньшей мере 20 автомобилей / Фото Utah Highway Patrol