Отключение света и закрытые аэропорты: Ирак накрыла сильная песчаная буря – апокалиптические кадры
- У более 1000 человек проблемы с дыханием после того, как песчаная буря прокатилась в центральной и южной частях Ирака.
- Местные СМИ сообщают об отключении электроэнергии и приостановлении полетов в ряде регионов.
Ирак накрыла сильная песчаная буря. Более 1000 местных жителей обратились в больницы с проблемами дыхания. Среди пострадавших есть дети.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Отметим, что в сети массово публикуют кадры песчаной бури в стране.
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Песчаная буря в Ираке
На кадрах, распространенных в сети густой оранжевый туман из песка "накрыл" улицы. Кое-где почти невозможно рассмотреть небо из-за высокой концетрации песка в воздухе.
Местные СМИ сообщают, что уже начались перебои с электроснабжением, известно об отключении света. Также известно о приостановлении авиарейсов в нескольких регионах.
Песчаная буря в Ираке: смотрите видео
Указывается, что пылевые бури – распространенное явление в Ираке, однако некоторые эксперты считают, что они становятся более частыми из-за изменения климата.
Местным приходится надевать защитные маски для лица, чтобы защититься от пыли, а на улицах дежурят медики, чтобы оказать помощь тем, кто пострадал.
Ирак накрыла песчаная буря: смотрите видео
Что известно о пострадавших в результате стихии
В больнице в провинции Мутанна на юге Ирака фиксируют по меньшей мере 700 пациентов с удушьем, сообщил местный чиновник здравоохранения.
Более 250 человек доставили в больницы провинции Наджаф, а по меньшей мере 322 пациента, включая детей, отправили в больницы провинции Дивания.
Еще 530 человек сообщили о проблемах с дыханием в провинциях Ди-Кар и Басра.
Песчаная буря накрыла южные провинции Ирака оранжевым облаком, которое снизило видимость до менее чем одного километра.
Власти были вынуждены закрыть аэропорты в провинциях Наджаф и Басра.