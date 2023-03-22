Китай в плену больших песчаных бурь: в сети появились жуткие фото и видео

Мощные песчаные бури прокатились в Пекине и северном Китае 22 марта. Из-за этого иногда видимость была снижена до менее чем 10 метров.

Однако не только снижение видимости было опасным. Как сообщили государственные метеорологические органы Китая, песчаная буря покрыла регион густыми облаками оранжевой пыли и повлекла загрязнение воздуха до опасного уровня.

Смотрите также Калифорния идет под воду: в штате – масштабное наводнение

Концентрация частиц PM10 критически превышена

Как сообщили в китайских СМИ, согласно данным Пекинского центра мониторинга экологической среды, из-за плотных песчаных облаков и пыли в столице Китая индекс качества воздуха PM10 превысил графики мониторинга. Там отметили, что концентрация частиц резко возросла со скоростью 500 микрограмм на кубический метр до 1667 микрограмм на кубический метр.

. PM10 – это частицы загрязнения диаметром менее 10 микрометров, которые могут проникнуть через нос и попасть в легкие.

Заметим, что по данным Пекинского центра мониторинга, концентрация частиц PM10 достигла 1667 микрограмм на кубический метр до 6 часов утра по местному времени. Эта цифра более чем в 37 раз превышает среднесуточную норму 45 микрограмм на кубический метр. Эта норма была установлена Всемирной организацией здравоохранения.

Поэтому в Пекинском центре мониторинга песчаную бурю в среду назвали "самой сильной песчаной бурей в этом году".

Как отметили китайские синоптики, эта песчаная буря возникла во вторник в Монголии и постепенно продвигалась в центральный и восточный Китай. Ожидается, что к ночи основная масса песка и пыли будет постепенно продвигаться к востоку и югу государства и постепенно качество воздуха вернется к хорошему уровню.

Следует отметить, что первые сообщения о песчаной буре появились еще вечером вторника, 21 марта. А вместе с ними и жуткие видео.

Людей призвали оставаться дома

Из-за этого явления метеорологические службы в Пекине призвали людей меньше проводить времени на открытом воздухе, а водителей попросили оставаться бдительными и снизить скорость из-за плохой видимости.

Более того, почти десятку провинций выдали желтые предупредительные сигналы со среды до раннего утра четверга. Среди них Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Шаньдун, Хэнань, Цзянсу, Аньхой и Хубэй.

Отметим, что в Китае используется четырехуровневая система предупреждения по погоде. При этом самым опасным считается красный цвет. За ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Песчаные бури накрыла Китай / Фото из соцсетей, китайских СМИ и CNN