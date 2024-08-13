Жовковский районный суд Львовщины вынес приговор местному жителю, который внезапно вышел на дорогу и вызвал аварию с автомобилем. Пешеход должен заплатить 850 гривен штрафа.

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Виновник – пешеход

Согласно судебному постановлению за август 2024 года, случай произошел примерно в 22:00 20 апреля на трассе Львов – Рава-Русская. Пешеход вышел на дорогу без светоотражающих элементов, не убедился в отсутствии опасности и вызвал ДТП с автомобилем Сітгоёп.

В результате пешеход получил телесные повреждения, а машина – механические повреждения.

Полиция установила, что виновником этой аварии был пешеход, поэтому составила на него протокол о нарушении ПДД. Во время заседания суда житель Львовщины признал свою вину. Суд назначил пешеходу 850 гривен штрафа и обязал уплатить 605 гривен судебного сбора. Постановление можно обжаловать.