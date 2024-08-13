Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю, який раптово вийшов на дорогу та спричинив аварію з автомобілем. Пішохід має сплатити 850 гривень штрафу.

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Винуватець – пішохід

Відповідно до судової постанови за серпень 2024 року, випадок трапився приблизно о 22:00 20 квітня на трасі Львів – Рава-Руська. Пішохід вийшов на дорогу без сітловідбивальних елементів, не переконався у відсутності небезпеки та спричинив ДТП із автомобілем Citroёn.

Унаслідок цього пішохід отримав тілесні ушкодження, а машина – механічні пошкодження.

Поліція встановила, що винуватцем цієї аварії був пішохід, тому склала на нього протокол про порушення ПДР. Під час засідання суду мешканець Львівщини визнав свою провину. Суд призначив пішоходу 850 гривень штрафу та зобов’язав сплатити 605 гривень судового збору. Постанову можна оскаржити.