У песика Патрона теперь есть вышиванка: милое фото
Источник:инстаграм Патрона
Служебный пес Патрон, ставший звездой соцсетей, опубликовал новое фото в инстраграме. На нем похвастался подарком от своей подписчицы.
У песика Патрона теперь есть вышиванка
Одна из подписчиц Патрона подарила ему красивую вышиванку. Милое патриотическое фото поразило пользователей сети.
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Доброе утро мы из Украины! Друзья, теперь у меня есть не только патриотический пледик, но и своя просто супер-мега взрывоопасная вышиванка. Скажите, она мне очень подходит!
– говорится в подписи к фотографии.
У песика Патрона теперь есть вышиванка / Фото из инстаграма Патрона
К слову, в социальных сетях Патрон похвастался еще одним подарком – патриотическим голубовато-желтым пледом.
Песик Патрон похвастался патриотическим пледом / Фото из инстаграма Патрона
Патрон – звезда спасателей
Пес Патрон – Джек Рассел терьер. Ему два года он быстро стал звездой и талисманом украинских спасателей. Четвероногий друг спасателей продолжает помогать зачищать территорию после российских оккупантов. Пес находит взрывоопасные предметы, которые бросили войска агрессора, в частности, на территории Черниговской области. Спасатели ГСЧС называют его своим талисманом. Известно, что Патрон с пиротехниками уничтожил 262 взрывоопасных предмета.
Интересные новости о Патроне:
- У собачки даже есть собственная страница в инстаграме, где за ним следят более 180 тысяч подписчиков.
- Не так давно персонаж польского мультика Лехослава Маршалека Рекс передал привет героическому Патрону. На странице фонда создателей фильма опубликовали милую иллюстрацию.
- В ходе визита канадского премьера Джастина Трюдо в Киев президент наградил украинских пиротехников, работающих по стандартам Канады. Среди них в Офисе Президента был и пес Патрон. Трюдо выразил восторг украинским героическим песиком. Он отметил, что тот помог украинской армии обезвредить более 200 взрывных предметов и помогает учить детей безопасности поведения с минами.
- Кстати, недавно четырехлапому спасателю посвятили ряд крутых рисунков.
- С Патроном уже познакомился телеведущий Дмитрий Комаров и известный тревел-блогер Антон Птушкин .
Как Патрон стал пиротехником: смотрите видео