Песков лжет: Россия признала присутствие своих войск на Донбассе

Нормандская тройка, на которую не пригласили Россию и гарантии безопасности от НАТО. Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с лидерами Франции и Германии, а также с генсеком НАТО. Все уверяют – Украина не одна.

Накануне в Брюсселе Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили ситуацию на Донбассе и судьбу нормандского формата.

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В итоговом отчете о встрече стороны заявили, что в первую очередь нужно добиться реализации соглашений предыдущего саммита нормандской четверки в 2019 году, а именно:

соблюдения режима прекращения огня;

взаимного освобождения пленных;

открытия 2 новых пунктов пропуска.

К тому же, стороны призвали Россию все же вернуться за стол переговоров.

Но похоже, что именно нормандское трио становится чем-то более реальным. Ведь это уже 2 встреча без России.

Напомню, 15 ноября встретились министры иностранных дел Украины, Франции и Германии после того, как Кремль выдвинул нереальные условия для своего участия. А именно – признание войны на Донбассе внутренним конфликтом Украины. Мол, Россия не является стороной конфликта.

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Россия признала участие в войне на Донбассе

Но сама же Россия фактически признала свое участие в войне на Донбассе. Накануне Ростовский суд вынес приговор заместителю управляющего компании, которая занимается поставками продовольствия для российской армии.

На первый взгляд история банальна – согласно приговору, обвиняемого отправили за решетку на 5,5 лет за "посредничество в получении взятки".

В протоколе указано, что некий Забалуев передал руководителю Центра санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа России почти миллион рублей, чтобы тот не препятствовал поставкам продовольствия для российской армии. Мол, санитарная служба за определенную сумму не будет шмонать продукты для военных.

Казалось бы, плевать на то, что там за еду и за какие деньги этим российским солдатам возят. Если бы не одна важная деталь – в приговоре суда указано, что этот самый обвиняемый Забалуев обеспечивал запасы продовольствия для поставок российским военнослужащим на востоке Украины.

Российский подполковник из Южного военного округа потребовал от поставщика продуктов 90 тысяч рублей в месяц в обмен на то, что он прекратит препятствовать работе по поставкам. В противном случае офицер, как сказано в приговоре, "обещал срывать поставки в интересах военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Да-да, вам не послышалось. Ростовский суд в приговоре четко указал – Забалуев дал взятку подполковнику, чтобы тот не мешал возить продукты российским солдатам на Донбасс каждые две недели.

эксперты подсчитали, что 1300 тонн продуктов на 2 недели хватит, чтобы содержать минимум 26 тысяч солдат. И я более чем уверен, что этот Забалуев далеко не единственный поставщик.

Сам же обвиняемый поведал интересную историю о том, как именно он поставлял продукты на Донбасс.

Как поставлял продукты

На границе водители грузовиков сдавали документы, снимали с машин номера и везли продукты оккупантам по украинской территории.

Кстати, на сайте Ростовского суда этот приговор вы уже не найдете, его быстренько удалили, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тут же поспешил заверить, что это просто ошибка судьи, а все продукты – это гумманитарка.



Песков сказал, что это просто ошибка судьи / Фото Getty Images

Очевидно, что Песков врет и всё чаще Россия сама себя выдает, а потому даже Франция и Германия не идут на поводу у Кремля и не признают войну на Донбассе внутренним конфликтом.

В то же время нормандский формат заблокирован, дипломатия не работает, а Кремль еще и стянул войска на нашу границу. И угроза эскалации никуда не исчезла. Как же выйти из этого тупика, не идя на уступки Путину?

Рычаг давления на Путина

И у Зеленского нашлось, как мне кажется, уместное предложение – использовать "Северный поток-2" как рычаг давления на Путина.

Кроме того, Зеленский прямо в глаза своим европейским коллегам заявил,ваши санкции после вторжения России в Украину, уже вряд ли кому-то помогут.



Зеленский нашел рычаг давления на Путина / Фото Getty Images

К слову, у Зеленского сегодня есть неплохая поддержка среди республиканцев в американском Сенате. Группа сенаторов во главе с Джимом Ришем представила проект Закона о гарантиях независимости Украины путем усиления оборонного бюджета США. Законопроект предусматривает увеличение критически важной для Украины поддержки в сфере безопасности в условиях угрозы вторжения из России.

Сенаторы предлагают сильно увеличить военный бюджет для Украины, ускорить поставки дополнительного летального оружия, а также ввести дополнительные санкции против "СП-2". Причем не после вторжения России, а уже сейчас.

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Государство-спонсор терроризма

А вот если Кремль реально снова вторгнется в Украину, сенаторы предлагают тут же объявить Россию государством-спонсором терроризма. Это заставит не только США, но и Европу безотлагательно ввести ряд жесточайших санкций.

И это было бы логично, но в Белом доме решили пока не спешить и сосредоточится именно на дипломатии. Напомню, накануне помощница госсекретаря США Карен Донфрид посетила Киев и Москву, чтобы обсудить план реализации Минских соглашений.

Сегодня же она встречается со своими европейскими коллегами, чтобы выработать совместное предложение того, как же выйти из этого тупика, именно дипломатическим путем.

В то же время Белый дом сообщает, что накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан провел переговоры с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым. Салливан высказал Ушакову свою обеспокоенность наращиванием российских войск вблизи Украины и тоже акцентировал внимание на том, что вопросы безопасности стоит решать именно дипломатическим путем.

И вот уже российская сторона заявляет, что Ушаков передал Салливану и Донфрид свой проект документа, в котором НАТО гарантирует безопасность РФ и невступление Украины в Альянс. Кроме того, по словам Пескова, российский представитель готов встретится с западными делегатами на любой нейтральной территории.

Новый разговор с Путиным

Путин требует именно правовых и юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, угрожая войной в Украине.

И вот вслед за своими подчиненными уже Джо Байден заявляет американским журналистам, что он допускает еще один "продолжительный разговор с Путиным". Очевидно, что дипломатия стала краеугольным камнем решения проблемы.

В то же время НАТО демонстрирует, что дипломатия будет подкреплена и вполне реальной военной мощью Альянса.

Здесь напомню, что накануне Владимир Зеленский встретился еще и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский президент заявил, что все требования России по поводу недопущения вступления Украины в НАТО – полная чушь, ведь сама Россия, в 2014 году и подтолкнула Киев еще активнее добиваться членства в Альянсе.



Зеленский встретился с генсеком НАТО / Фото ОП

И, как мы помним, на сегодняшний день невступление Украины в НАТО – чуть ли не главное требование Путина к Западу. Но Столтенберг поспешил уверить, что ни на какие уступки Путину Альянс не пойдет.

И чтобы этот тезис был более убедительным, в Румынию перебросили еще 2 американских истребителя Ф-15. Они, согласно пресс-релизу НАТО, будут "совершать вылеты для защиты воздушного пространства союзников НАТО в Черноморском регионе".

Путин пытается сблизиться с Китаем

В это же время Путин всячески пытается сблизиться с Китаем, чтобы выступить единым фронтом против Запада. Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Об официальном союзе 2 стран говорить пока рано, но во время разговора оба президента пытались заручиться поддержкой друг друга.

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Путин стал первым в мире, кто заявил, что приедет в Пекин на открытие Олимпиады в феврале. И это плохой сигнал для Запада, который наоборот бойкотирует Игры.

Но и это не главное, Си Цзиньпин поддержал Путина в его требованиях к Западу предоставить гарантии безопасности для России. Путин же в ответ заверил, что он поддерживает обеспокоенность Си по поводу военной активности Запада в Индо-Тихоокеанском регионе.

Очевидно, что этот разговор 2 лидеров авторитарных стран был задуман как ответ на Саммит за демократию Байдена, а так же как посыл Западу о том, что автократии тоже объединяются и у России якобы есть союзники.

И Запад опасается того, что пока Россия будет нагнетать обстановку вокруг Украины, Китай может атаковать Тайвань. И это тревожный сигнал, ведь это увеличивает ставки, и Кремль может давить, убеждая Запад отказаться от военной помощи Украине.

Кроме того, по словам Кремля, Россия и Китай совместно планируют готовиться к вероятным западным санкциям. Москва предложила Пекину разработать свой собственный аналог платежной системы SWIFT, чтобы в их двусторонние торговые отношения не вмешивался Запад. Хотя, стоит признать, что еще год назад Лавров уже предлагал Китаю такую же инициативу, но отклика она так и не получила.



Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры / Фото РБК

И вот здесь возникает интересный вопрос. Как Запад будет реагировать на этот, якобы, союз? Ведь, с другой стороны, Китай не сказал ни слова в поддержку агрессии России против Украины, Пекин до сих пор осуждает оккупацию Крыма, да и вряд ли готов вступиться за Москву в случае её нового вторжения в Украину.

Ровно, как и Москва вряд ли с энтузиазмом станет на сторону Пекина, если тот вторгнется в Тайвань. Скорее всего это лишь игра на публику, попытка шантажировать Запад еще и угрозами объединения двух крупнейших автократий.