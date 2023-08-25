Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что на этом этапе войны одной из целей так называемой "специальной военной операции" является "защита" России, пишет 24 Канал. Соответствующее заявление Песков связал с атаками неизвестных дронов на Москву.

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В России теперь заявляют, что "защищаются"

Пресс-секретарь Путина, который исчез после скандального заявления о том, что выборы в России не демократия, а дорогая бюрократия, заявил, что якобы для России существует некая "террористическая угроза" со стороны Украины.

"Спецоперация" проводится, в частности, для исключения таких террористических проявлений со стороны Киева, как атаки дронов,

– фантазирует представитель Кремля.

Песков ляпнул, что война против Украины будет "продолжаться, чтобы исключить в будущем" угрозу со стороны Киева. Однако он проигнорировал тот факт, что в России до полномасштабного вторжения в Украину не было никаких атак дронов.

Более того, пресс-секретарь Путина косвенно признал, что Россия провалила предыдущие цели так называемой "спецоперации". В частности, Россия заявляла, что цель войны состоит в якобы "демилитаризации" Украины.

Теперь же рупор Кремля жалуется на атаки беспилотников и мифическую угрозу со стороны Киева. Следовательно, действия преступного кремлевского режима снова имели обратный эффект. По меньшей мере, об этом свидетельствует болезненное воображение Пескова.

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