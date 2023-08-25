Рупор Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що на цьому етапі війни однією з цілей так званої "спеціальної військової операції" є "захист" Росії, пише 24 Канал. Відповідну заяву Пєсков пов'язав з атаками невідомих дронів на Москву.

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У Росії тепер заявляють, що "захищаються"

Прессекретар Путіна, який зник після скандальної заяви про те, що вибори у Росії не демократія, а дорога бюрократія, заявив, що нібито для Росії існує якась "терористична загроза" з боку України.

"Спецоперація" проводиться, зокрема, для виключення таких терористичних проявів із боку Києва, як атаки дронів,

– фантазує представник Кремля.

Пєсков ляпнув, що війна проти України "продовжуватиметься, щоб виключити в майбутньому" загрозу з боку Києва. Однак він проігнорував той факт, що в Росії до повномасштабного вторгнення в Україну не було ніяких атак дронів.

Що більше, прессекретар Путіна опосередковано визнав, що Росія провалила попередні цілі так званої "спецоперації". Зокрема, Росія заявляла, що мета війни полягає у нібито "демілітаризації" України.

Тепер же рупор Кремля бідкається на атаки безпілотників і міфічну загрозу з боку Києва. Відтак, дії злочинного кремлівського режиму знову мали зворотний ефект. Щонайменше про це свідчить хвороблива уява Пєскова.

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