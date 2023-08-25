Рупор Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що на цьому етапі війни однією з цілей так званої "спеціальної військової операції" є "захист" Росії, пише 24 Канал. Відповідну заяву Пєсков пов'язав з атаками невідомих дронів на Москву.
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У Росії тепер заявляють, що "захищаються"
Прессекретар Путіна, який зник після скандальної заяви про те, що вибори у Росії не демократія, а дорога бюрократія, заявив, що нібито для Росії існує якась "терористична загроза" з боку України.
"Спецоперація" проводиться, зокрема, для виключення таких терористичних проявів із боку Києва, як атаки дронів,
– фантазує представник Кремля.
Пєсков ляпнув, що війна проти України "продовжуватиметься, щоб виключити в майбутньому" загрозу з боку Києва. Однак він проігнорував той факт, що в Росії до повномасштабного вторгнення в Україну не було ніяких атак дронів.
Що більше, прессекретар Путіна опосередковано визнав, що Росія провалила попередні цілі так званої "спецоперації". Зокрема, Росія заявляла, що мета війни полягає у нібито "демілітаризації" України.
Тепер же рупор Кремля бідкається на атаки безпілотників і міфічну загрозу з боку Києва. Відтак, дії злочинного кремлівського режиму знову мали зворотний ефект. Щонайменше про це свідчить хвороблива уява Пєскова.
У Росії вдруге за серпень змінили мету війни
- У середині серпня очільник російського міноборони Сергєй Шойгу озвучив буцімто мету війни проти України. Зважаючи на слова Шойгу, ціль Росії у війні проти України – це звільнення російських військовополонених.
- Та, схоже, вже зараз у Кремлі зрозуміли, що й ця мета провалиться, тому Пєсков і назвав нові цілі.
- Річ у тім, що російські військовополонені не хочуть повертатися до Росії з України. Як писало видання The Economist, російські полонені, які утримуються у таборі у Львівській області, просять українську владу не обмінювати їх до закінчення контрактів, або навіть до кінця війни.
- Окупанти не хочуть більше брати участь у бойових діях і ставати "гарматним м'ясом".