Песков не захотел комментировать вопрос о возможном столкновении России и НАТО
Источник:Украинская Правда
Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, возможно ли "столкновение" между Североатлантическим альянсом и Россией из-за военной агрессии России против Украины.
Песков не прокомментировал вопрос, который задали ему журналисты о возможном конфликте с НАТО. Приспешник Путина не захотел отвечать.
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Одно из российских изданий сообщило, что Песков не стал отвечать на вопросы, касающиеся угрозы столкновения России и НАТО.
Без комментариев,
– ответил Песков.
Российская пропаганда не использует слово "война" – всем российским СМИ запретили использовать это слово для обозначения агрессивных военных действий России против Украины. То же касается и войны с НАТО – в понимании российской пропаганды это – "столкновение".
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