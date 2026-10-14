У Путина цинично объяснили, почему бьют по энергетике Украины вопреки "перемирию" Трампа

Россия нанесла удары по теплоэлектростанциям в Киеве и Харькове, в результате чего без света остались более 600 тысяч украинцев. Это произошло на фоне объявленного Дональдом Трампом "энергетического перемирия".

Дмитрий Песков заявил, что предложенное Дональдом Трампом перемирие не содержало конкретики. Заявление пресс-секретаря Путина цитируют российские СМИ.

Реакция на инициативу Трампа

Комментируя продолжение террора, пресс-секретарь диктатора попытался оправдать действия российских военных.

Предложенное Трампом энергетическое перемирие не было конкретизировано, поэтому нельзя говорить, будто Россия его не соблюдает,

– сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что 14 октября Минобороны страны-агрессора сообщило о поражении Дарницкой ТЭЦ-4, Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также Трипольской ТЭС в Киевской области.

Кроме того, под удар попали Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская теплоэлектростанция.

Президент Владимир Зеленский назвал эти обстрелы проявлением неуважения России к Америке.

Что предшествовало

Напомним, 11 октября Дональд Трамп неожиданно объявил о начале энергетического перемирия, заявив, что обе стороны якобы согласились на договоренность.

Владимир Зеленский тогда отметил, что Киев не получал информации о таких соглашениях, но готов поддержать инициативу, если Москва также прекратит атаки. Однако действия российской армии стали явным сигналом об отсутствии намерения соблюдать какие-либо договоренности.

По данным Axios, под энергетическим перемирием Дональд Трамп подразумевал прекращение взаимных ударов исключительно по нефтеперерабатывающим заводам. При этом в Украине есть только один такой объект – Кременчугский НПЗ, который россияне неоднократно атаковали с 2022 года.